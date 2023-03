Matteo Diamante tuona sui social e difende Nikita Pelizon/ “È l’agnello sacrificale…”

Matteo Diamante, dolce difesa per Nikita Pelizon

Matteo Diamante e Nikita Pelizon, dopo essere stati lontani per un anno, si sono rivisti nella casa del Grande Fratello Vip dove hanno avuto la possibilità di convivere per diverse settimane recuperando il loro rapporto. Nikita ha più volte ribadito di non provare più quell’attrazione fisica che si prova per un fidanzato spiegando di voler costruire con lui un’amicizia e, in questi giorni, Matteo Diamante si sta comportando da vero amico. Pur essendo tornato alla sua vita di sempre continua a seguire l’ex fidanzata nella casa. Dopo aver difeso il rapporto d’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Nikita, è tornato a difendere la Pelizon dalle critiche.

Sull’amicizia tra Antonella e Nikita, su Twitter, ha scritto: “Quando ero dentro si cercavano sempre. Una c’è sempre stata per l’altra, ad ogni ora, per ogni occasione. È bellissima la loro amicizia e viverle è stato realmente Vero e sincero. La verità, forse, è che la Doc e la fata, insieme, danno fastidio”. Con una storia su Instagram, poi, ha difeso Nikita.

Le parole di Matteo Diamante per Nikita Pelizon

Matteo Diamante, per difendere Nikita Pelizon, punta il dito contro gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, rei di continuare a criticare il suo atteggiamento. Nonostante il chiarimento tra Edoardo Tavassi e Nikita, Diamante non sembra credere alla possibilità che Nikita trovi comprensione all’interno della casa.

“Dentro avevamo parlato di questo. Quello è un teatro, non la vita reale. Va bene scegliere di estraniare i propri sentimenti e dire le cose che si pensa. A volte, però, meglio una parola in meno che una in più. Credo che i giocatori dentro siano proprio altri. Usate la testa: secondo voi, se lei stesse realmente giocando, non le converrebbe fare buon viso a cattivo gioco con tutti? Ormai sta diventando l’agnello sacrificale. Ma meglio sola che male accompagnata”, ha scritto.

Quando ero dentro si cercavano sempre. Una c’è sempre stata per l’altra,ad ogni ora, per ogni occasione. È bellissima la loro amicizia e viverle è stato realmente Vero e sincero. La verità,forse,è che la Doc e la fata,insieme, danno fastidio.#gfvip #nikiters #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/Djs5anQ56l — Matteo Diamante (@matteodiamante) March 10, 2023













