Matteo e Caterina, figli Max Giusti/ “Fargli scoprire il mondo… La mia felicità!”

Max Giusti e la moglie Benedetta Bellini, sposati dal 2009, hanno avuto due figli: Matteo e Caterina. Matteo è nato il 23 novembre 2010, mentre Caterina il 9 giugno 2012. I due bambini appaiono spesso sul profilo Instagram del padre, mantenendo sempre la loro privacy. “Ed alla fine, due calci ed un pallone fanno sempre festa ! …. cercando il bello nella zona rossa”, ha scritto qualche settimana fa Max Giusti pubblicando una foto mentre gioca nel giardino di casa con i due figli. Matteo sta imparando a suonare il sassofono, mentre Caterina il pianoforte: nel periodo natalizio Max e i figli si sono cimentati in qualche duetto. Max Giusti è senza dubbio un papà molto presente che ama trascorrere un po’ di tempo con i suoi figli: “Farle scoprire il mondo… La mia felicità!”, ha scritto, commentando una foto dell’estate scorsa insieme alla figlia Caterina.

Benedetta Bellini, moglie Max Giusti/ "Non sono geloso ma se la penso con un altro.."

Max Giusti: papà presente per i figli Matteo e Caterina

In occasione della festa del papà, lo scorso 19 marzo, Max Giusti ha scritto su Leggo: “È accaduto qualcosa di incredibile quando sono diventato anche io un papà. Da qual momento in poi capisci che non è il regalo materiale che può darti più gioia quanto vedere il volto e il sorriso dei tuoi figli nel farti “la sorpresa”. Anni bellissimi, quelli di un padre”. Il conduttore ha sottolineato l’importanza di trasmettere ai figli gli insegnamenti indispensabili per rendere la loro vita serena e spensierata. Lo scorso anno, invece, in pieno lockdown aveva condiviso su Instagram la sorpresa della figlia Caterina: “Questa mattina Cate, con tanto di grembiule, ha portato la colazione, preparata tutta da lei con tanto amore al suo papà. Si può cominciare la giornata meglio di così? Auguri a tutti i papà”.

