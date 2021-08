Matteo e Federica, nipoti Raffaella Carrà/ “Zia era una persona incredibile”

Matteo e Federica più che nipoti erano dei “figli”

Matteo e Federica sono i nipoti di Raffaella Carrà, i figli del fratello Renzo Pelloni. Per la regina della televisione italiani i suoi nipoti sono stati sempre dei figli di cui si è presa cura visto che non ha avuto nessun figlio. Nonostante due relazioni importanti, la prima con Gianni Boncompagni e poi quella con Sergio Japino, la Carrà non è mai diventata mamma. “Un figlio non si può programmare come si fa con uno spettacolo televisivo o un concerto. Avevo trent’anni e le mie giornate si susseguivano rapide e concitate tra interviste, prove a teatro, show e musica. Quando provai ad averlo, già guardavo con tenerezza i negozi dedicati all’infanzia e immaginavo una stanza dai colori pastello e con una piccola culla al centro” – ha raccontato la conduttrice. Purtroppo quella felicità non si è mai concretizzata come ha poi aggiunto la Carrà: “è stata una felicità breve. I mesi passavano e questo bimbo non arrivava. Sono andata dal ginecologo per un controllo e lì ho fatto l’amara scoperta: ormai era troppo tardi. Ma anche io volevo donare qualcosa di buono come quello che avevo ricevuto nella vita. Così ho riversato tutto l’amore che avevo dentro sui miei due nipoti”.

I nipoti di Raffaella Carrà: “ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione”

Raffaella Carrà non ha avuto figli naturali, ma i suoi nipoti Matteo e Federica è come se lo fossero stati. “Ho due nipoti dei quali mi occupo e ai quali faccio da ‘babbo’ visto che mio fratello non c’è più” – ha detto la conduttrice in una intervista che per i suoi nipoti è stata come un padre quando il fratello Renzo Pelloni si è ammalato di cancro ed è morto nel 2001. La morte della zia Raffaella Carrà ha naturalmente scosso la vita dei nipoti. Proprio il nipote Matteo Pelloni a Il Resto del Carlino ha dichiarato: “mia zia era una persona incredibile, eccezionale, ha preso il posto di nostro padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione”.

