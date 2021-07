Matteo e Federica Pelloni, nipoti Raffaella Carrà/ “Era una persona eccezionale”

E’ grandissimo il dolore che stanno provando Matteo e Federica Pelloni, i figli di Renzo Pelloni, fratello di Raffaella Carrà, scomparso alcuni anni fa a causa di un tumore al cervello. Dopo la scomparsa del padre, Raffaella Carrà si era presa cura dei nipoti riversando su di loro tutto il suo amore. Dopo aver affrontato in silenzio la morte di zia Raffaella, oggi, Matteo e Federica rompono il silenzio rilasciando poche, ma sentite dichiarazioni al Resto del Carlino. Con il cuore rotto per la scomparsa della zia, a rilasciare alcune dichiarazioni è stato Matteo. “Mia zia era una persona incredibile, eccezionale, ha preso il posto di nostro padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione“, ha raccontato tra le lacrime Matteo come riporta Il Resto del Carlino.

FUNERALE RAFFAELLA CARRÀ, QUANDO È?/ Scelta la data: prima corteo funebre a Roma

Matteo e Federica Pelloni, il rapporto speciale con zia Raffaella Carrà

Quello che Raffaella Carrà provava per i nipoti Matteo e Federica era un affetto materno. Non avendo avuto figli, la più grande showgirl della televisione italiana, dopo la morte del fratello Renzo, si era legata ancora di più ai nipoti per i quali la sua scomparsa rappresenta un dolore che si aggiunge a quello del padre, venuto a mancare qualche anno fa. Proprio i nipoti Matteo e Federica sono state le persone a cui la Carrà ha dedicato la maggior parte del suo tempo. Tra i tre c’era un rapporto di grandissimo amore come aveva sottolineato spesso la stessa Raffaella. Venerdì, giorno in cui si svolgeranno i funerali della Carrà, per Matteo e Federica sarà un giorno davvero difficile.

LEGGI ANCHE:

Cuccarini ricorda Raffaella Carrà, Heather Parisi "Ipocrisia"/ "Potere della morte.."COM'É MORTA RAFFAELLA CARRÀ, MALATTIA/ "Aveva un tumore al polmone": sintomi e cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA