Matteo e Francesco Scianna, fidanzato e ex di Matilde Gioli/ “La privacy e l’amore..”

Matteo, chi è il presunto fidanzato di Matilde Gioli? Siamo qui ancora una volta a farci questa domanda perché il ritorno in tv di Doc Nelle tue Mani con uno share superiore al 30%, ha acceso di nuovo i riflettori sui suoi protagonisti e, in particolare, sulla bella Giulia, la ex fidanzata di Andrea Fanti, almeno nella fiction. Purtroppo per i fan della serie, però, la Gioli non è molto attiva sui social per quel che riguarda la vita privata e anche se oggi pomeriggio tornerà a Oggi è un altro giorno, non pensiamo che alzaerà il velo sulla sua attuale situazione amorosa. Gli ultimi rumors parlano di un misterioso Matteo, il suo presunto fidanzato, anche se non ci sono prove vere e proprie sulla loro liason. Il gossip la dà come fidanzatissima con un consulente finanziario di cui, però, non si sa molto né della sua persona e né della loro possibile relazione.

Matteo e Francesco Scianna, fidanzato e ex di Matilde Gioli

In passato, Matilde Gioli ha avuto una storia con il collega Francesco Scianna, il famoso attore di fiction e cinema italiano. La loro relazione risale a ormai sei anni fa quando i due sono stati avvistati insieme oltreoceano. Non si capisce bene cosa sia successo ma sembra che la loro relazione sia andata avanti per due anni o poco più ma anche sulla ragione del loro addio non ci sono dettagli. Li scopriremo oggi pomeriggio?



