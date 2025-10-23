Matteo e papà Mario volano sulle ali dell'entusiasmo a Io Canto Family e sono finalisti per il team Ermal Meta

Io Canto Family, il sogno di Matteo e papà Mario continua in finale

Matteo e papà Mario sono pronti per vivere una notte magica a Io Canto Family 2025: la notte della finale. C’è chi, tra gli utenti e i fan del programma, vede la coppia guidata da Ermal Meta come possibile favorita per il titolo. Difficile dirlo, perché il livello quest’anno è davvero alto per tutte le coppie in gara. Matteo e papà Mario, di certo, si sono meritati l’accesso alla finale e ora hanno indubbiamente tutte le credenziali per giocarsi la vittoria.

I due concorrenti si sono fatti onore in queste settimane trascorse sotto le telecamere di Canale 5, mostrando grandi capacità vocali ed un’intesa davvero da applausi. Per non parlare poi delle esibizioni insieme a coach Ermal Meta, dove sono riusciti a superarsi ed andare oltre. Con Si può dare di più hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico in studio e casa, guadagnando una standing ovation.

Matteo e papà Mario si giocano il titolo di campioni a Io Canto Family

Non era la prima volta per Matteo e papà Mario, che avevano già attirato l’attenzione di tutti a Io Canto Family. A convincere sono state soprattutto le esibizioni con Ermal Meta, con cui hanno mostrato un’intesa sorprendente. Il cantante italo albanese li ha accompagnati verso la finale con grande maestria e ora c’è curiosità di vederli all’opera nell’appuntamento decisivo.

Cosa si inventeranno Matteo e suo padre Mario per la finale di Io Canto Family? Ricordiamo che per loro – e per tutti gli altri concorrenti – c’è la possibilità concreta di vincere il montepremi da cinquanta mila euro. Un bottino senza dubbio importante per continuare a cullare i propri sogni.

