Matteo Falcinelli: “Sto peggiorando, ho molti dolori fisici”/ “Sono da solo qui a Miami”

Storie Italiane torna a trattare il caso di Matteo Falcinelli, il ragazzo che è stato vittima di un pestaggio violento da dei poliziotti a Miami dopo che lo stesso aveva sfiorato il distintivo di un agente. Il programma di Rai Uno ha ospitato la mamma del ragazzo per aggiornare sulle ultime novità, visto che sembra che il suo Visto sarebbe stato revocato.

“La situazione è molto difficile – dice il ragazzo – sto peggiorando a livello respiratorio, ai dolori della schiena e alle mani, mi si addormenta la mano e il senso si estende anche alle dita e mi sta preoccupando questa situazione e poi il fatto di stare da solo, di non poter uscire e scambiare due chiacchiere con qualcuno. C’è uno psicologo in università con cui faccio sessioni, e anche uno psichiatra, anche loro hanno notato che sto entrando in una fase di trauma e vorrebbero affrontare la situazione in modo più approfondito”.

MATTEO FALCINELLI, LA MAMMA: “FACCIO FATICA A RIVEDERE LE IMMAGINI”

La mamma di Matteo Falcinelli prende la parola dicendo: “Faccio fatica a rivedere la scena dell’arresto, fa venire i brividi, è trattato come un animale, è una tortura che è durata due ore e mezzo. Lui ha raccontato di aver tentato il suicidio, piuttosto che morire come un animale avrebbe preferito morire per mano sua. Lui non respirava più, stava soffocando nella macchina della polizia, cercava aiuto e da undici botte fortissime con il cranio alla macchina della polizia, ma i poliziotti non hanno fatto nulla”.

E ancora: “Quando lo hanno incaprettato lo hanno preso in giro, dicendogli di non andarsene da nessuna parte e anche che gli volevano bene”. Eleonora Daniele si domanda come mai tutta questa cattiveria, ma la mamma di Matteo Falcinelli non sa spiegarsi: “Matteo ha ritrovato uno dei poliziotti che l’ha arrestato pochi giorni dopo, e l’amico che era con lui gli ha detto che quando l’ha visto l’agente ha abbassato lo sguardo. Si tratta di un poliziotto quasi coetaneo di Matteo, aveva un anno in meno”.

MATTEO FALCINELLI, LA MAMMA: “GLI HA DETTO IN FACCIA CHE LI DENUNCERÀ”

Eleonora Daniele aggiunge: “Loro avevano deciso che quel giorno avrebbero dovuto picchiare qualcuno”, e Samantha De Grenet precisa: “In America sono rigidissimi, questa scena è raccapricciante”. L’avvocato Grassani si dice convinto che l’Italia dovrebbe essere più incisiva dal punto di vista politico per trattare il caso di Matteo Falcinelli, anche se va detto che comunque sono state diverse le dichiarazioni sul caso da parte degli esponenti della politica del nostro Paese.

Samantha De Grenet si è poi rivolta a Matteo Falcinelli: “Non mollare, altrimenti vogliono loro”, e la mamma ha ripreso la parola dicendo: “Dopo la tortura e dopo che l’hanno slegato, Matteo ha trovato la forza incredibile di dire loro che avrebbe denunciato tutti, con ironia dei poliziotti, e Matteo ha trovato la forza di fare un sorriso, dicendogli di guardare la sua faccia e che lo denuncerà, e che sarà l’ultimo a denunciarlo”, sperando appunto che non facciano più del male a nessuno.











