Matteo Farnea è la scelta di Veronica Rimondi?/ Uomini e Donne: “Un futuro con lei…”

Matteo Farnea è la scelta di Veronica Rimondi a Uomini e Donne?

Sin dal suo arrivo nello studio di Uomini e Donne, Matteo Farnea ha conquistato le simpatie di Veronica Rimondi che, sin dalla prima esterna, non ha nascosto il suo interesse per il corteggiatore. Matteo ha corteggiato Veronica con esterne romantiche, fiabesche, rose rosse e serenate che hanno conquistato sempre di più la tronista che, pur essendo caratterialmente una persona diffidente, ha ammesso di essersi fidata di lui subito. Tuttavia, nel corso del percorso, c’è stato anche un momento in cui Veronica ha cominciato a dubitare del reale interesse di Matteo nei suoi confronti.

Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti già in crisi?/ Lei smentisce sui social

Per una settimana, infatti, la Rimondi non l’ha portato in esterna aspettandosi di ricevere comunque delle attenzioni che, invece, non sono arrivate. Un atteggiamento che ha insospettito Veronica che, però, ha abbassato tutte le difese di fronte ad una lettera che le ha scritto Matteo.

Matteo Farnea, le ultime parole per Veronica Rimondi prima della scelta a Uomini e Donne

Nonostante la presenza di Andrea Della Cioppa, i telespettatori di Uomini e Donne sono convinti che sarà proprio Matteo la scelta di Veronica Rimondi. In un’intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Matteo ha rivelato di aver deciso di partecipare a Uomini e Donne dopo aver visto Veronica. “Ho deciso di partecipare a Uomini e Donne poco dopo che è iniziato il trono di Veronica. Per essere preciso, sono sceso da quelle scale per conoscere lei, perché fin dall’inizio mi ha dato l’idea di una tronista atipica, nel senso positivo della parola, rispetto ai percorsi precedenti“, ha detto Matteo.

Andrea Della Cioppa è la scelta di Veronica Rimondi?/ Uomini e Donne: "Prematuro..."

Il corteggiatore, inoltre, di fronte ad un futuro con Veronica, ha aggiunto: “L’idea del futuro con Veronica c’è. Anche se è presto, comunque ci penso. Sarà sicuramente un po’ difficile, perché io vivo a Roma, lei vive a Ferrara, però allo stesso tempo penso che se due si piacciono davvero, sarebbe solo un problema di logistica facilmente risolvibile. Io credo che siamo affini, nel modo in cui viviamo. Pensando a un futuro con lei, penso positivo”.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Iannoni a Uomini e Donne?/ Maria De Filippi lo vuole come tronista

© RIPRODUZIONE RISERVATA