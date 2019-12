MATTEO FAUSTINI/ L’insegnante delle elementari pronto per Sanremo (L’anno che verrà)

In occasione della serata Un anno che verrà, in onda su Rai Uno nella notte di San Silvestro, tra i numerosi ospiti ci sarà anche il giovane cantautore Matteo Faustini. Nato a Brescia il 5 ottobre 1994, l’artista è riuscito a farsi conoscere da tanta gente grazie alla sua partecipazione a Sanremo Giovani, con il brano intitolato Nel bene e nel male. Il ragazzo è stato uno dei due vincitori del concorso Area Sanremo, insieme al duetto formato da Gabriella Martinelli e Lula. Il ragazzo era già giunto tra i finalisti della rassegna nel 2017, ma senza riuscire ad avere la possibilità di calcare il pluridecorato palco del teatro Ariston. Ora è giunto il momento di provare ad andare avanti. Nel frattempo, il giovane Matteo affianca alla carriera musicale quella di maestro elementare. Infatti, insegna presso l’IC di Cologne Bresciano e vuole proseguire anche in questo percorso.

MATTEO FAUSTINI, I CONCORSI MUSICALI CUI HA PARTECIPATO

Nonostante i suoi 25 anni, Faustini ha la testa ben piantata sulle spalle e sa che il mondo della musica può nascondere qualche insidia. Fin da piccolo, Matteo Faustini si è reso conto di provare un’attitudine naturale nei confronti della musica. Nel corso della sua adolescenza, ha preso parte a diversi concorsi musicali, essendo molto bravo nell’uso del pianoforte. Il ragazzo lombardo è stato anche nel Coro delle voci bianche all’interno del Teatro alla Scala di Milano. Non appena raggiunta la maggiore età, ha iniziato a scrivere brani e a interpretarli con il suo stile personale. Ha vinto il primo premio al Festival di Arese, nella sezione dedicata agli inediti. Ottimi risultati sono stati conseguiti anche al Premio Franco Reitano e al concorso Una canzone dal cuore.

IL BRANO SCRITTO CON MARCO RETTANI

Nella sua biografia, molto interessante è anche la partecipazione di Faustini alla Smooth Criminals, band di tributo a Michael Jackson che si è esibita in giro per l’Europa. Una gavetta davvero lunga per Matteo, che a 25 anni può sentirsi felice di poter mostrare le proprie qualità su larga scala. Il suo brano di Sanremo Giovani, Nel bene e nel male, è stato scritto a quattro mani con Marco Rettani ed è fortemente intimista, dedicato al valore dei sentimenti anche quando le cose vanno male. Chi vuole conoscerlo può dare un’occhiata alla sua esibizione a Sanremo Giovani. Matteo gestisce anche un account Instagram, che attualmente conta circa 2300 follower.





