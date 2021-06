Matteo Faustini, video “1+1″/ Il nuovo singolo anticipa un prossimo album di inediti

Matteo Faustini ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo intitolato ”1+1”, di cui è arrivato anche il videoclip ufficiale su Youtube. Il brano anticipa il secondo album di inediti di prossima uscita del giovane artista che ha partecipato al Festival di Sanremo 2020 con la canzone ”Nel bene e nel male”, grazie alla quale ha vinto il Premio Lunezia. Il suo disco di debutto è stato ”Figli delle favole”, contenente il pezzo del Festival. Il nuovo singolo, scritto dallo stesso Matteo, è uno dei brani più uptempo del repertorio del cantautore, il messaggio che vuole trasmettere con 1+1 è quello che ”per essere pronti ad amare qualcuno bisogna prima amare se stessi”. La canzone è nata proprio dal bisogno di parlare della concezione di amore di Faustini, ossia un rapporto formato da un intero e non da due metà, una relazione che arricchisce e non che completa.

Matteo Faustini: “L’amore è fatto dalla somma di due interi”

Il video di ”1+1” è diretto da Nicola Conversa e vede la partecipazione di due attori: Anna Madaro e Romolo Guerreri. Il cantante Matteo Faustini ha detto: ”Il videoclip è diviso in due metà e racconta due storie, con la protagonista di destra che decide di accontentarsi di una relazione non sana per paura della solitudine, mentre quella di sinistra sceglie di amare se stessa e smetterla di accontentarsi della dolce metà per cercare finalmente il dolce intero. Perché l’amore vero è fatto dalla somma di due interi e non due metà. Siamo completi anche da soli e l’amore ci migliora ma solo se ci bastiamo noi per primi”. E’ questo il concetto che racconta con 1+1, il bello di trovare l’amore della propria vita ma allo stesso tempo il fatto che non ne esiste solo uno, che un amore può finire e fuori ci sarebbero altre persone giuste per ognuno di noi: ”Non ce ne sono tantissime ma, fortunatamente, ce n’è più di una”.

