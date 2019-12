Matteo Ferrari ex di Aida Yespica/ La vita a Miami col figlio lontano dalla mamma

Matteo Ferrari, ex di Aida Yespica e padre di Aron, è stato insieme alla bellissima modella venezuelana a lungo. I due hanno vissuto una grande storia d’amore, culminata con la nascita del piccolo Aron. La sudamericana torna questo pomeriggio a Verissimo, dove parlerà del suo rapporto con Matteo Ferrari ma soprattutto del dramma personale che sta sopportando in questi ultimi mesi. La showgirl ha infatti confessato di non vedere il figlio da circa quattro mesi. Eppure il rapporto con Matteo Ferrari è ottimo, il problema è rappresentato dal fatto che l’ex compagno e il figlio vivano a Miami, mentre Aida è tornata a Milano per motivi lavorativi. Le parole della Yespica hanno innescato un notevole polverone a livello mediatico, con tante critiche da parte del grande pubblico che le ha ricordato di poter disporre di tutte le risorse economiche per azzerare le distanze.

Matteo Ferrari, rapporti ottimi con la sua ex Aida Yespica

Nonostante i problemi di Aida Yespica, che continua a soffrire la mancanza del figlio Aron, i rapporti tra la showgirl e l’ex marito Matteo Ferrari sono ottimi. La modella vive un momento magico dal punto di vista sentimentale, dopo aver messo alle spalle la crisi con Geppy Lama, ma come madre è in difficoltà. La distanza ha il suo peso nel rapporto con Aron, anche se Matteo Ferrari è disponibilissimo e con l’aiuto della tecnologia le permette di dialogare il più possibile con il loro bambino: “Sta crescendo davvero tanto – ha dichiarato la modella a “Vero” – ogni volta che lo rivedo resto stupita dei suoi cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così: da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti. Sono davvero distrutta. Ci diciamo sempre che ci amiamo tantissimo – ha proseguito Aida – Io gli chiedo sempre come sta, come va la scuola e come stanno andando il calcio e il basket, i suoi due sport che pratica”.

Matteo Ferrari, storia di un ex calciatore

Matteo Ferrari è diventato famoso non solo per la sua relazione con AIda Yespica, ma anche per una brillante carriera da calciatore. E’ nato in Algeria nel 79 da padre italiano e mamma guineana, è stato fidanzato a lungo con Aida Yespica, con la quale ha condiviso una relazione e nel 2008 hanno messo al mondo Aron. L’ex difensore ha incomincia la sua carriera da calciatore nelle giovanili della SPAL, all’epoca ancora nel campionato cadetto. Dalla Spal passa alla Primavera dell’Inter, prima di approdare in prestito al Genoa, al Lecce e al Bari. Nella sua carriera ha indossato la maglia della Roma, dell’Everton e del Montreal Impact.



© RIPRODUZIONE RISERVATA