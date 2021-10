Matteo, figlio di Simone Montedoro / Chiamato così in omaggio alla fiction

Matteo Montedoro è il figlio dell’attore Simone, che molti ricordano per la sua parte in Don Matteo, un ruolo che lo ha reso popolare al fianco di una celebrità del calibro di Terence Hill. Ed è proprio in omaggio alla fiction, che Simone Montedoro e la sua compagna Lara Carnevale hanno deciso di chiamare il figlio come il protagonista della serie.

Sulla vita privata e sentimentale di Simone Montedoro, sappiamo che prima di incontrare e innamorarsi di Laura, ha avuto una breve relazione con Manuela Arcuri. Ma il suo grande amore è arrivato dopo, quando appunto ha conosciuto Lara, con la quale ha deciso di trasferirsi in Spagna, ad Ibiza, insieme al figlio Matteo. Lei lavora come personal trainer e ha un’attività nel mondo del fitness.

Simone Montedoro, anni difficili con la malattia

Simone Montedoro ha vissuto anni splendidi grazie alle soddisfazioni raccolte in carriera, ma ha dovuto fare i conti con gravi malattie. L’attore infatti ha lottato duramente contro un linfoma di Hodgkin. In seguito al tumore, all’età di cinquant’anni, ha deciso di riappropriarsi della sua amata chioma. Infatti pare Montedoro che si sia recato in Turchia per un trapianto di capelli che gli ha ridato l’aspetto che desiderava. Per quanto riguarda la tv, oltre al ruolo in Don Matteo, l’attore ha recitato in La serie (1999) e la miniserie tv L’avvocato Porta – Le nuove storie (2000), Il commissario, con Massimo Dapporto e Caterina Vertova, ma anche ne Il commissario Montalbano – L’odore della notte.

