MATTEO, FIGLIO LEONARDO BONUCCI/ “La malattia? Non ce la saremmo mai aspettata”

è il secondogenito di, il difensore della Juventus. Durante l’intervista rilasciata a Raffaella Carrà nel programma “ A raccontare comincia tu “, Bonucci ha ricordato un momento dolorosissimo della sua vita: la malattia del figlio Matteo. “Quando ne parlo dico sempre che per noi è stato un dono” – dice Bonucci pronunciando delle frasi che possono stupire, ma che non sono dette assolutamente a caso. “È strano da sentire” – precisa subito il calciatore dicendo: “la malattia di Matteo ma ci ha aperto gli occhi su quello che non ci saremmo mai aspettati”. Poi comincia la ricostruzione della vicenda: “Eravamo in vacanza, Matteo aveva 2 anni. Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita. Abbiamo fatto un controllo e ci hanno detto che non si poteva aspettare, doveva operarsi subito”.

Matteo Bonucci malato: “sa quello che è successo”

Una scoperta terribile che ha spaventato la famiglia Bonucci. Non c’era altro da fare, Matteo andava subito operato. In quel frangente Leonardo Bonucci ricorda un particolare prima dell’operazione, quando il figlio prima di entrare in sala operatoria guardando il padre ha fatto il verso del one. “Prima di entrare in sala operatoria ha fatto il verso del leone” ha ricordato Bonucci che ha poi proseguito dicendo: “a quel punto non sei padrone della situazione, sei in mano al destino. Io sono convinto che la storia nostra sia già scritta”. Il calciatore ha poi ricordato: “un giorno ho preso il suo pupazzetto, quello che stava sempre accanto a lui e mi sono messo seduto. Ho detto: ‘Se hai deciso così fai quello che devi fare, l’importante è che la cosa sia meno dolorosa possibile”. Per fortuna l’intervento è andato bene, oggi Matteo è guarito e sta benissimo. Ora quel momento è solo un terribile ricordo come ha sottolineato papà Bonucci: “Matteo ha sviluppato un bel carattere, è un leone. Sa quello che è successo e pur non essendo viziato, a volte sa che può fare leva sulla cosa”.

Leonardo Bonucci: “Matteo è il nostro campione”

Leonardo Bonucci durante un’intervista rilascia a Repubblica ha parlato del momento in cui Matteo è guarito dalla malattia: “è stato un regalo, la fine della paura che è durata da luglio sino a pochi giorni fa. A Matteo ora ripetiamo spesso una sorta di mantra: sei tu il nostro campione, hai vinto la partita più difficile. Gli leggo libri di favole, le storie di Cars. È tornato a giocare con suo fratello, presto potranno anche ricominciare a fare la lotta. Finalmente sta bene fisicamente e psicologicamente”.