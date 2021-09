Matteo Fioravanti, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne/ “Momenti difficili…”

Matteo Fioravanti, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Come nelle precedenti edizioni, anche in questa nuova stagione di Uomini e Donne, il trono classico avrà due troniste donne e due tronisti uomini. Accanto a Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole, il primo tronista uomo è Matteo Fioravanti. Il 24enne arriva da Roma dove vive in un quartiere popolare. E’ il più piccolo della sua famiglia composta dai genitori e da cinque figli. Ha giocato per diversi anni a calcio e, dopo l’addio allo sport più amato dagli italiani a causa degli infortuni, lavora nell’attività di gastronomia del padre.

I nuovi tronisti di Uomini e Donne/ Prime rivalità tra Matteo e Joele. Roberta...

Nella sua vita, Matteo, insieme alla propria famiglia, ha dovuto affrontare anche momenti particolarmente difficili. “Per mamma e papà non è stato facile crescere e mantenere i figli. Ma, anche se non avevamo le scarpe di marca, non ci hanno fatto mancare nulla. Non mi vergogno a dire che ci sono stati momenti difficili in cui erano le candele ad illuminare casa, ma papà con grandi sacrifici si è sempre rialzato rimboccandosi le maniche“, racconta.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Il seno nuovo scatena Tina Cipollari

Matteo Fioravanti single da tre anni

Come aveva annunciato Maria De Filippi prima dell’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, Matteo Fioravanti è un tronista che vive la propria vita in modo semplice e tranquilla. Single da tre anni, sente ora l’esigenza di avere una persona accanto con cui costruire un futuro insieme.

“Stare da soli è bello, però mi manca avere una persona“, dice Matteo che spera di trovare una persona che gli faccia sentire la mancanza quando non sono insieme. Il nuovo tronista di Uomini e Donne si è innamorato una sola volta, ma ora è pronto a farlo di nuovo.

Chi è Andrea Nicole, nuova tronista Uomini e Donne/ "Non sono una trans. Da 8 anni..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA