Matteo Fioravanti e Joele Milan, rivali a Uomini e Donne/ Escono con Ilaria e…

Matteo Fioravanti e Joele Milan rivali a Uomini e Donne? Dopo il momento dedicato a Ida Platano e Marcello, Maria De Filippi chiama al centro dello studio i due tronisti che sono usciti per la seconda volta consecutiva con Ilaria, la corteggiatrice che ha conquistato l’attenzione di entrambi. Molto colpito da Ilaria, Matteo è uscito nuovamente con Ilaria non nascondendo il proprio interesse per lei. In studio, però, dopo aver scoperto dell’esterna tra Ilaria e Joele, Matteo fa un passo indietro.

“Non divido nulla con nessuno. Non ho una relazione fissa da tre anni. Non riesco ad abbraccia e baciare una persona perchè per me hanno un valore”, spiega Matteo che ribadisce di non voler uscire con Ilaria se lei dovesse continuare anche ad uscire con Joele. “E’ la stessa cosa che fai anche tu“, puntualizza la corteggiatrice. “Ma abbiamo due ruoli diversi”, replica ancora il tronista.

Ilaria tra Matteo e Joele a Uomini e Donne: Gianni Sperti si schiera

Se Matteo Fioravanti pretende una scelta da parte di Ilaria, Joele Milan appare molto più diplomatico come sostiene lo stesso Gianni Sperti. “Non riesco a capire il tuo atteggiamento. Se ti piace una persona, come fa a tollerare di vedere quella persona tra le braccia di un’altra persona?”, chiede l’opinionista.

Joele ribadisce di avere un carattere molto simile a quello di Ilaria e di non essere infastidito dalla voglia iniziare della corteggiatrice di conoscere entrambi. Matteo, da parte sua, ribadisce di non voler uscire più con Ilaria non volendo dividere le sue attenzioni con Joele.

