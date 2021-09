Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ “Amo le persone senza troppe regole”

Se Roberta Ilaria Giusti e Andrea Nicole hanno già avuto modo di parlare con i corteggiatori, Joele e Matteo Fioravanti non hanno ancora rotto il ghiaccio con le ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio. Nelle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi ha soprattutto dato spazio alle troniste e al trono over infiammato dalla rivalità tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Nella puntata in onda oggi, l’ultima della settimana, tuttavia, dovrebbero trovare spazio anche i tronisti.

Matteo Fioravanti, single da tre anni, ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne dove spera di poter trovare la persona giusta con cui costruire una storia. Matteo, nel video di presentazione, ha spiegato di non essere in cerca di modelle, ma di una persona che lo colpisca anche caratterialmente. Riuscirà a trovarla?

Prime esterne per Matteo Fioravanti

Le ragazze che hanno partecipato all’appuntamento al buio di Uomini e Donne sono tutte bellissime, ma chi avrà colpito Matteo? Con chi avrà scelto di fare la prima esterna? Per scoprirlo, non essendoci molte anticipazioni, è necessario aspettare la messa in onda della puntata.

Tuttavia, ai microfoni di Uomini e Donne, il tronista ha svelato di amare “le persone che non hanno troppe regole e non ti fanno pensare i pensieri diversi che hai”. Con le idee chiare, il tronista riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e quello della ragazza che attirerà più delle altre le sue attenzioni?

