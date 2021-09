Matteo Fioravanti, Uomini e Donne/ Esterna con Maria: “Sono stato bene…”

Prima esterna per Matteo Fioravanti. Il tronista di Uomini e Donne ha portato in esterna Maria, una ragazza napoletana che si è messa in mostra ai suoi occhi con un atteggiamento intraprendente. Mora, con la risposta sempre pronta e sicura di sè, in esterna, Maria provoca Matteo che, in studio, spiega di essere stato bene, ma di non farsi film. “Sono stato bene, ma finisce lì. Non mi faccio film e vado con i piedi di piombo”, spiega il tronista.

Maria spiega che, nella vita normale, non avrebbe mai notato Matteo il quale, invece, l’ha colpita in esterna. La corteggiatrici spiega di voler continuare a conoscerlo e con un botta e risposta con Matteo provoca la reazione delle altre corteggiatrici che puntano il dito contro Maria che ha già diviso il parterre delle corteggiatrici.

Matteo in esterna con Maria: lite tra corteggiatrici

Matteo Fioravanti ammette di essere stato molto colpito da Maria e di voler continuare a conoscerla. Le altre corteggiatrici, però, mettono in dubbio la sincerità di Maria. “Sembri costruita”, dicono in coro. Matteo, però, non è d’accordo mentre Andrea Nicole ha la propria opinione.

“Sono in parte d’acccordo con le ragazze, ma più che costruita credo che nasconda un po’ di fragilità dietro questa spavalderia che, a tratti, si trasforma in arroganza“, dice la tronista. “A me le persone spavalde non piacciono e credo che lei non sia così. Poi potrò anche sbagliarmi”, dice Matteo che aggiunge di non averci pensato più di tanto.

