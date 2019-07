Matteo Gentili e Alessia Prete insieme?/ Lui rifiuta il trono di Uomini e Donne e…

Matteo Gentili e Alessia Prete sono tornati insieme? I due ex concorrenti del Grande Fratello 15, dopo essersi conosciuti e innamorati nella casa di Cinecittà hanno vissuto un’importante storia che ha fatto sognare tantissimi fans, ma che purtroppo è finita. I motivi che hanno portato Matteo e Alessia a percorrere strade diverse non sono stati mai molto chiari anche se dalle loro dichiarazioni è evidente che alcune incomprensioni abbiano portato alla separazione. I fans, però, hanno sempre creduto nel ritorno di fiamma che, ora, potrebbe essere molto vicino. Dopo essere stati beccati insieme in discoteca come ha svelato il Vicolo delle News, ad alimentare le speranze dei fans è lo stesso Matteo che avrebbe rifiutato il trono di Uomini e Donne ammettendo il riavvicinamento ad Alessia.

MATTEO GENTILI E ALESSIA PRETE SONO TORNATI INSIEME? “C’E’ STATO UN RIAVVICINAMENTO, MA…”

La redazione di Uomini e Donne, per la nuova stagione del trono classico, avrebbe offerto il trono a Matteo Gentili che, però, come spiega il settimanale DiPiù Tv avrebbe rifiutato: “Maria De Filippi pare avesse offerto il trono a Matteo Gentili per la prossima stagione di Uomini e Donne, ma lui ha prontamente rifiutato. Ufficialmente lo ha fatto per dedicare anima e cuore al calcio, ma ora è chiaro che lo ha fatto per Alessia. Una donna che non ha mai dimenticato”, si legge sul noto magazine. Proprio a DiPiù Tv, poi, Matteo ha spiegato: “Tra me e Alessia c’è stato un riavvicinamento, ma è ancora troppo presto per capire se tra noi le cose potranno ripartire o no. Non voglio sbilanciarmi, non voglio dire nulla che possa in qualche modo creare false aspettative”. I due, dunque, torneranno presto insieme?

