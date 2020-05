Matteo Giordano/ Il marito di Donna Imma alla guida dell’Hotel La Sonrisa

Pubblicità

Matteo Giordano ha raccolto le redini dell’hotel La Sonrisa al fianco della moglie Donna Imma Polese. Da quando Don Antonio Polese è morto, marito e moglie sono diventati gli eredi ufficiali del castello più famoso della tv italiana. Qualcosa però è andato storto in questi mesi: l’arrivo del virus in Italia ha provocato una serie di chiusure importanti e anche il famoso Castello delle Cerimonie ha dovuto chiudere i battenti. “La paura è tanta“, ha detto in questi giorni Giordano a Metropolis Web, “il nostro settore è stato dimenticato da tutte le istituzioni, eppure qui al Sud il wedding è basilare e muove un indotto di tutto rispetto. Pochi giorni fa tutti gli addetti ai lavori ci siamo riuniti e, in molti, hanno deciso di non ripartire a singhiozzo, ma attendere una ripresa più ampia. Attivare una struttura per poche cerimonie e senza poter coprire le spese è un rischio estremo”. Per questo Giordano si augura che presto il Castello possa riaprire, anche solo per pochi eventi. Il suo appello è stato rivolto al governo conte e al governatore della regione De Luca, “Affinchè ci diano presto le direttive per poter rimettere in moto il settore wedding, altrimenti i danni saranno alti e senza rimedio”.

Matteo Giordano, sui social praticamente assente

Matteo Giordano compare di rado nelle foto pubblicate dalla moglie sui social, ma è sempre evidente che i due si amino ancora moltissimo. Dopo tutto per condurre una location di successo come quella de La Sonrisa, c’è bisogno che alle spalle ci sia una coppia solida sotto ogni punto di vista. Matteo e Donna Imma Polese tra l’altro si sono suddivisi i compiti al meglio. Il primo accoglie i futuri sposi e le loro famiglie, stabilisce banchetti e attrazioni. La seconda invece ha ereditato il ruolo di Boss dal padre. Grazie ad uno scatto pubblicato qualche mese fa, scopriamo tra l’altro che Matteo e Imma sono sposati da 30 anni. Oggi, sabato 9 maggio 2020, Donna Imma sarà invece protagonista di un’intensa intervista a Seconda Vita, il programma di Real Time. Parlerà di certo anche del suo rapporto con Giordano e forse anche del loro matrimonio, in cui gli invitati hanno superato quota 500. “In genere la sposa è quella che si fa attendere il giorno delle nozze“, ha detto l’anno scorso Donna Imma a Vero TV, “nel nostro caso è stato mio padre il ritardatario della situazione. A un certo punto Matteo, preoccupato, mi ha telefonato per capire che cosa fosse successo. Quasi quasi cominciava a credere che ci avessi ripensato”.



