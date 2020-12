Matteo Giordano, marito Imma Polese/ “Coronavirus? Il cervello mi andava a mille e con mia moglie..”

Matteo Giordano ospite a Seconda Vita

Matteo Giordano non ha bisogno di presentazioni, almeno per tutti quelli che in questi anni hanno seguito con affetto le vicessitudini e i racconti del Boss delle Cerimonie. Don Antonio Polese ha sempre avuto un braccio destro, con il quale spesso andava in rotta di collisione per via di vedute un po’ diverse, e questo è stato da sempre Matteo Giordano, suo secondo in comando ma, soprattutto, marito della figlia Imma. A loro due è toccato il timone del Boss delle Cerimonie e in questi mesi non solo hanno subito il peso delle restrizioni dovute alla Pandemia ma hanno vissuto sulla pelle cosa significa avere il Covid 19. Ospite di Gabriele Parpiglia a Seconda Vita, Matteo Giordano ha raccontato quei giorni, i primi sintomi e tutto quello che è successo in piena estate quando il paese che ospita la Sonrisa è diventato zona rossa per il gran focolaio che via via si è sviluppato. Matteo Giordano ricorda che fu il giorno del suo compleanno quando all’improvviso si sentiva stanca fino a svenire quasi tanto da preoccuparsi. Da lì a poco è arrivata la febbre bassa e poi la perdita dell’olfatto.

Matteo Giordano: “Coronavirus? Il cervello mi andava a mille e con mia moglie..”

Il protagonista dell’intervista di oggi di Seconda Vita, ricorda di essersi fatto portare di limoni per testare il suo olfatto e così il dottore gli ha consigliato di fare le analisi, il tampone, tac ed elettrocardiogramma e così è stato ricoverato. Il suo cervello in quel momento girava a 3mila allora e non ha nemmeno metabolizzato bene quello che stava succedendo e si è sentito molto più che impotente. Quando è andato in ospedale ha chiamato Imma e le ha comunicato quanto è successo ma l’unica cosa che sa è che ha passato un mese in ospedale, uscendo solo il 6 settembre. Ma chi è Matteo Giordano? Classe 1964, il marito di Donna Imma è nato nel 1964 a Sant’Antonio Abate, ha studiato Economia e Commercio a Salerno e poi ha conosciuto Imma iniziando il suo percorso ne “La Sonrisa”. I due sono sposati da 30 anni, dal 4 febbraio del 1990, e hanno tre figli, a cominiciare da Tobia Antonio che spesso abbiamo visto anche nel programma di Real Time.



