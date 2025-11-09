Matteo Giunta e l'amore con Federica Pellegrini: "Ci manca passare del tempo insieme"

Uno dei pezzi felici del cuore di Federica Pellegrini è senza dubbio il compagno di vita Matteo Giunta, con il quale la Divina condivide la vita e la serenità da diverso tempo. La storia dell’ex nuotatrice, come praticamente sempre accaduto, è finita nel mirino del gossip. Matteo Giunta ha raccontato in più occasioni come è nato il suo rapporto con l’ex campionessa di nuoto, con la quale sta vivendo pagine speciali di vita, dalla loro unione è anche nata la figlia dei due, la piccola Matilde, che ha poi causato una fase di vita complicata a mamma Federica Pellegrini, che ha confessato di aver sfiorato la depressione dopo la nascita della piccola.

DIRETTA/ Venezia Sassari (risultato finale 89-76): Reyer vittoria di squadra! (oggi 9 novembre 2025)

Riguardo agli inizi della loro relazione, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno raccontato come hanno tentato di sfuggire al gossip, Giunta ha raccontato a riguardo: “Ricordo che mi sono nascosto anche nel bagagliaio della macchina per non farmi vedere”. Una storia che adesso è sotto gli occhi di tutti e ha dato una vita alla piccola.

DIRETTA/ Virtus Bologna Reggio Emilia (risultato finale 80-78): Morgan ne mette 21! (9 novembre 2025)

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Lui ha sempre voluto diventare padre”

Per la Divina è tempo di confessioni, Federica Pellegrini ha raccontato le attitudini paterne di Matteo Giunta, che ha sempre sognato di allargare la famiglia e avere un giorno un figlio. Una possibilità arrivata nella sua vita grazie allo speciale incontro con Federica Pellegrini, che ha raccontato la voglia del marito: Lui ha sempre voluto diventare padre.

“Sembra assurdo dirlo, ma la persona che mi manca di più in questo momento è proprio Matteo, perché con Matilde non è facile ritagliarsi del tempo di coppia” ha detto la Pellegrini ammettendo come il tempo per stare insieme al compagno di vita sia chiaramente diminuito con la nascita della piccola Matilde.

Genitori Federica Pellegrini, chi sono Cinzia e Roberto/ "Per nostra figlia ci siamo sempre"