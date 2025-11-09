Matteo Giunta e l'amore con Federica Pellegrini: "Ci manca passare del tempo insieme"
Uno dei pezzi felici del cuore di Federica Pellegrini è senza dubbio il compagno di vita Matteo Giunta, con il quale la Divina condivide la vita e la serenità da diverso tempo. La storia dell’ex nuotatrice, come praticamente sempre accaduto, è finita nel mirino del gossip. Matteo Giunta ha raccontato in più occasioni come è nato il suo rapporto con l’ex campionessa di nuoto, con la quale sta vivendo pagine speciali di vita, dalla loro unione è anche nata la figlia dei due, la piccola Matilde, che ha poi causato una fase di vita complicata a mamma Federica Pellegrini, che ha confessato di aver sfiorato la depressione dopo la nascita della piccola.
Riguardo agli inizi della loro relazione, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno raccontato come hanno tentato di sfuggire al gossip, Giunta ha raccontato a riguardo: “Ricordo che mi sono nascosto anche nel bagagliaio della macchina per non farmi vedere”. Una storia che adesso è sotto gli occhi di tutti e ha dato una vita alla piccola.
Federica Pellegrini e Matteo Giunta: “Lui ha sempre voluto diventare padre”
Per la Divina è tempo di confessioni, Federica Pellegrini ha raccontato le attitudini paterne di Matteo Giunta, che ha sempre sognato di allargare la famiglia e avere un giorno un figlio. Una possibilità arrivata nella sua vita grazie allo speciale incontro con Federica Pellegrini, che ha raccontato la voglia del marito: Lui ha sempre voluto diventare padre.
“Sembra assurdo dirlo, ma la persona che mi manca di più in questo momento è proprio Matteo, perché con Matilde non è facile ritagliarsi del tempo di coppia” ha detto la Pellegrini ammettendo come il tempo per stare insieme al compagno di vita sia chiaramente diminuito con la nascita della piccola Matilde.