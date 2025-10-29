Chi è Matteo Giunta? Allenatore di nuoto nonché marito della campionessa Federica Pellegrini. Insieme hanno una figlia di nome Matilde

Una delle coppie sportive più conosciute è quella composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che sono coinvolti a nozze allargando pure la famiglia con la nascita della figlia Matilde. Sui social lui ha ribadito che dopo il suo addio allo sport un altro capitolo della sua vita si stava aprendo e che era la sua anima gemella mentre lei aveva replicato che sperava potesse essere un compagna di vita speciale.

Alberto Castagnetti, chi era l’allenatore di Federica Pellegrini/ “Crisi profonda dopo la sua morte”

Ma chi è l’uomo in questione? Originario di Pesaro, è un preparatore atletico di tutto rispetto ed è anch’egli un nuotatore, grande appassionato del mondo dello sport in generale. Quando si sono innamorati hanno mantenuto un profilo basso perché non volevano che il gossip rovinasse il loro rapporto che stava sbocciando sotto l’insegna dell’amore. Poi il matrimonio è avvenuto nell’agosto del 2022 a Venezia.

Cinzia e Roberto, chi sono i genitori di Federica Pellegrini/ Il rapporto con il fratello Alessandro

Matteo Giunta sulla figlia Matilde: “L’importante è che pratichi sport”

In un’intervista rilasciata a Men’s Health Matteo Giunta, conosciuto dal grande pubblico per essere il marito di Federica Pellegrini, ha raccontato che la figlia Matilde deve essere avviata al mondo dello sport perché per loro è importante come processo di crescita come l’istruzione. Saper nuotare? Neanche a dirlo. “L’importante è che pratichi sport” ha aggiunto lui.

E invece com’è la campionessa di nuoto come mamma? Sempre lui ha confidato di essere “rimasto stupito” dalla sua capacità di trasformarsi in mamma da un giorno all’altro dimostrando delle doti innate. Non ha delegato nessuno e per lui è una madre al cento per cento.

Perché Filippo Magnini e Federica Pellegrini si sono lasciati?/ Lui: "Ho sofferto e sperato, ma poi..."