Matteo Giunta/ Dalla rottura col cugino Magnini all’amore con la Pellegrini “Destino”

Alla fine di queste Olimpiadi, Federica Pellegrini ha deciso di ufficializzare la storia d’amore con il suo allenatore Matteo Giunta. Un rapporto di cui, però, ormai tutti erano a conoscenza. Un gesto, quello della Divina, arrivato alla fine di un percorso sportivo condiviso per anni dai due. Era il 2017 quando Federica Pellegrini chiudeva definitivamente la sua storia con Filippo Magnini. Lui ha poi preferito non entrare nel dettaglio della rottura, né parlare di suo cugino, quel Matteo Giunta la cui vita sportiva e privata si era già intrecciata con quella di Federica. E se Magnini pensava a come annunciare il suo addio alle gare di nuovo, Federica cambiava idea e decideva di allungare il suo percorso nel mondo del nuovo ancora per qualche anno e proprio grazie a lui: Matteo Giunta. La nascita dell’amore tra i due è arrivata pian piano ma entrambi hanno preferito tenere il loro rapporto personale segreto e non alimentare il gossip.

Matteo Giunta, la rottura con Filippo Magnini e la nuova vita con Federica

Intanto, come ricorda il settimanale Chi nel numero in edicola oggi 4 agosto, è stato impossibile non notare i rapporti freddi tra Matteo Giunta e suo cugino Filippo Magnini. “Credo che, alla fine, ognuno debba vivere la propria vita al meglio. – sono state le parole dell’allenatore e fidanzato di Federica Pellegrini – Ci sono situazioni, io lo chiamo destino, che ti portano a percorrere delle strade. Io ci credo e quello che è successo credo sia legato a questa linea immaginaria, invisibile, che però c’è”, ha ancora precisato. Sta di fatto che oggi Matteo e Federica hanno appena aperto un nuovo capitolo della loro vita insieme.

