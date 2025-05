Federica Pellegrini è legata, da diversi anni, a Matteo Giunta, l’uomo che ha sposato. Suo allenatore, Matteo è il compagno di Federica dal 2018: l’annuncio del loro amore è arrivato solamente nel 2021, dopo Tokyo. “Matteo Giunta è un compagno di vita speciale” aveva spiegato la campionessa di nuoto, affermando dunque che tra lei e il suo allenatore c’era qualcosa ormai da diverso tempo. Una relazione rimasta a lungo nascosta forse per proteggere entrambi ma soprattutto la carriera di lei, essendoci tra loro anche un rapporto professionale.

Dopo aver annunciato al mondo il loro amore, nel 2022 è arrivato il matrimonio: Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono convolati a nozze a Venezia e due anni più tardi è arrivata anche la notizia della gravidanza della campionessa di nuoto, che ha raccontato di aspettare un bebè. Il 3 gennaio del 2024 è nata Matilde, la loro prima e al momento unica figlia. In attesa di allargare la famiglia, intenzione che Matteo Giunta e Federica hanno, i due si godono il loro amore e la loro bambina tanto amata, che ha cambiato il modo di vivere di entrambi. Ma chi sono marito e figlia di Federica Pellegrini?

Federica Pellegrini, la dolce dedica alla figlia Matilde

La nascita di Matilde ha cambiato totalmente la vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta che dedicano tutto il tempo libero alla loro bambina a cui stanno trasmettendo anche la passione per l’acqua, elemento che ha permesso ad entrambi di conoscersi e innamorarsi. Nonostante i vari impegni, Federica Pellegrini trascorre tantissimo tempo con la sua bambina che corre da lei appena la vede sistemarsi.

Tra le tante foto presenti sul profilo Instagram della regina del nuoto italiano, infatti, spunta anche quella in cui è in costume mentre Matilde abbraccia le sue gambe. “Cozza. Mentre mi cambio o mentre mi trucco (o meglio mi sistemo per non sembrare uno zombie) sono sicura che, mi potrei giocare la casa…Li arriva sempre!!!”.

