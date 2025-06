Matteo Giunta e Matilde, marito e figlia di Federica Pellegrini, da diversi anni sono il centro del suo mondo. Matteo era l'allenatore della nuotatrice, cam

Matteo Giunta e Matilde, marito e figlia di Federica Pellegrini, da diversi anni sono il centro del suo mondo. Matteo era l’allenatore della nuotatrice, campionessa italiana: proprio durante un allenamento e un altro tra loro è scoppiato l’amore. I due si sono conosciuti dunque in vasca e passando insieme tantissimo tempo ogni giorno, con il tempo si sono innamorati. O meglio, è stata la nuotatrice la prima a capitolare, cercando con il tempo di conquistare quell’uomo nel quale aveva intravisto qualità importanti fin da subito.

Malattia Federica Pellegrini: “Sofferto di bulimia, non mi riconoscevo allo specchio”/ “Salvata dal nuoto”

“La nostra è una storia incredibile, nata piano piano; ero reduce da una storia importante, un po’ tribolata, quei mesi di limbo dove ancora non sai se ti manca oppure no” ha raccontato Federica, spiegando come è nata la “simpatia” che si è poi trasformata in amore per Matteo Giunta. La loro storia d’amore è cominciata nel 2018 ma solamente nel 2021, al termine delle Olimpiadi, i due hanno ufficializzato il loro rapporto. L’anno successivo sono convolati a nozze, a Venezia, e poco dopo è arrivata anche Matilde, una bimba che ha sconvolto le loro vite.

Matteo Giunta e Matilde, marito e figlia di Federica Pellegrini/ Ecco cosa succede in casa

Matteo Giunta e Matilde, marito e figlia di Federica Pellegrini: presto allargheranno la famiglia?

Federica Pellegrini ha ribaltato completamente la propria vita dopo la nascita di Matilde. La ex nuotatrice, che allo sport ha donato tutta la vita, ha raccontato che non ha intenzione di condizionare la figlia, anche se lei e il marito l’hanno portata in piscina fin da piccolissima: “L’abbiamo messa in acqua subito perché le passioni vanno tramandate. Ma l’importante è che faccia sport, qualunque sarà”. Dunque, i genitori hanno ben chiari i progetti per la piccola Matilde, che dovrà senza dubbio fare sport anche se nessuno dei due ha voglia di condizionarla, costringendola a fare qualcosa che lei non vuole. E, per quanto riguarda un eventuale fratellino, sia Matteo Giunta che Federica Pellegrini sono d’accordo: vogliono allargare la famiglia, anche se forse aspetteranno ancora qualche anno per godersi in serenità la piccola Matilde.