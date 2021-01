Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ Da allenatore a compagno di vita

Matteo Giunta è il fidanzato di Federica Pellegrini, ma anche il suo allenatore che ha pianto con lei in occasione dell’oro a Budapest. Classe 1982, Matteo è ex nuotatore, oggi allenatore di nuoto italiano balzato alle cronache rosa per essere il fidanzato della campionessa di nuoto e giudice televisiva di Italia’s Got Talento. Nato a Pesato, Matteo è uno sportivo al 100% e la sua grandissima passione per lo sport gli ha permesso di conquistare importanti primati e riconoscimenti diventando l’allenatore degli atleti italiani che hanno vinto più medaglie. Non solo, due anni fa l’allenatore è stato anche insignito del Premio Palma d’Oro dal Coni. Dopo una carriera nel nuoto, Matteo diventa preparatore atletico dedicandosi alla preparazione del cugino Filippo Magnini. Nel 2014 diventa l’allenatore di Federica Pellegrini quando la campionessa di nuoto era ancora felicemente fidanzata con Magnini. Tra i due scatta da subito una grandissima intesa e complicità che consente alla Pellegrini di prepararsi nel migliore dei modi alle competizioni di nuoto.

Matteo Giunta e Federica Pellegrini: è nato un amore

Matteo Giunta e Federica Pellegrini hanno conquistato tantissime vittorie. Tra queste una menzione particolare meritano i mondiali di nuoto di Budapest del 2017 dove la Pellegrini trionfa. Un titolo importantissimo che ha commosso lo stesso Matteo: “la commozione è dovuta a tutto il percorso che abbiamo fatto durante l’anno precedente a Rio, un anno davvero molto intenso e faticoso”. Quella complicità nata fra Matteo Giunta e Federica Pellegrini col passare del tempo si è trasformata in qualcosa di più, visto che la coppia è felicemente innamorata dal 2019. Insieme i due sono apparsi anche sul red carpet dell’evento Federnuoto, ma la conferma della loro storia è arrivata quando Matteo e Federica sono stati paparazzati a cena fuori. Da quel momento la coppia è uscita allo scoperto confermando il loro amore. Ora insieme sono focalizzati sulla preparazione atletica per le prossime Olimpiadi di Tokyo.



