Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ Dal feeling in piscina all’amore…

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono finalmente usciti allo scoperto. Nonostante non ci sia ancora l’annuncio ufficiale, il settimanale Chi ha sorpreso Matteo Giunta e Federica Pellegrini in teneri atteggiamenti. Le foto, così, confermerebbero i rumors dell’ultimo periodo. Dopo il feeling nato in piscina, la regina del nuoto italiano e Giunta sono apparsi sempre più in sintonia. Molto vicini anche nelle occasioni pubbliche, non si sono mai lasciati andare a gesti affettuosi che confermavano una storia d’amore tra i due. Le foto pubblicate da Chi nel numero in edicola dal 7 ottobre, però, ribaltano tutto. Bellissimi, sportivi e con una grande passione per il nuoto, tra un allenamento e l’altro, Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno così scoperto di stare bene insieme anche fuori dalla piscina? Il legame speciale tra i due era saltato fuori già dopo la conquista dell’oro di Federica a Budapest dove Giunta non era riuscito a trattenere le lacrime.

MATTEO GIUNTA E FEDERICA PELLEGRINI, UN AMORE NATO IN PISCINA

Dopo la fine della storia con Filippo Magnini, diventato papà della piccola Mia, frutto del suo amore con Giorgia Palmas, Federica Pellegrini ha sempre protetto la propria vita privata preferendo parlare dei suoi successi sportivi. Al suo fianco, da diverso tempo, c’è Matteo Giunta che, oltre ad essere il suo allenatore, è anche il cugino di Filippo Magnini. Trascorrendo tantissimo tempo insieme, tra Giunta e la Pellegrini sarebbe così nato un sentimento speciale che i due starebbero cercando di proteggere da tutto e tutti. Una recente uscita, però, è stata prontamente immortalata dai paparazzi di Chi ed ora i fans della regina del nuoto italiano aspettano solo la sua conferma. Arriverà presto? Per il momento, la Pellegrini dà il buongiorno ai followers senza alcun riferimento al gossip.



