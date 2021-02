MATTEO GIUNTA, FIDANZATO FEDERICA PELLEGRINI/ È il cugino del suo ex Filippo Magnini

È venuta fuori da poco la verità sul flirt tra Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta, pesarese classe 1982 e cugino del suo ex Filippo Magnini. Da poco, quest’ultimo è diventato padre di Mia, la prima figlia avuta da Giorgia Palmas, ed è come se i novelli fidanzati avessero aspettato la sua nascita, prima di uscire finalmente allo scoperto. Questo, almeno, è quanto ipotizza il Resto del Carlino, che a ottobre ha riportato la notizia riprendendo un gossip lanciato dal settimanale Chi. Le prime foto della coppia sono state pubblicate proprio su Chi: negli scatti, vediamo Federica e Matteo mano nella mano, all’uscita dal ristorante romano ‘Il Pagliaccio’ nel corso della loro trasferta nella capitale. La nuotatrice, infatti, aveva passato la giornata ad allenarsi al Circolo Aniene a Monte Sacro.

Fino ad allora, nonostante i rumor si susseguissero da tre anni, i due non avevano mai ufficializzato la loro relazione. Sempre a detta dei ben informati, l’eccessiva complicità tra lei e l’allenatore avrebbe causato la fine della sua love story precedente, quella con il collega nuotatore Filippo Magnini, oggi papà felice della piccola Mia. A parte quell’uscita, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si erano fatti vedere insieme anche in occasione della serata di gala ‘Meravigliosi’ organizzata da Federnuoto.

Chi è Matteo Giunta, fidanzato di Federica Pellegrini

La carriera sportiva di Matteo Giunta inizia nel 2012 con le Olimpiadi di Londra, dove aiuta Evgeny Korothyskin a ottenere la medaglia d’argento nei 100 delfino. Seguirà l’atleta russo per un certo periodo di tempo. Successivamente, Matteo accetta l’incarico di allenatore di Filippo Magnini, e poi anche quello di Federica Pellegrini, con cui ha iniziato a lavorare precisamente nel 2014. Come risultato di questo cambio tecnico, Federica Pellegrini ottiene la vittoria nei 100 stile libero agli Europei di Budapest nel 2017. La pausa di Magnini, squalificato ingiustamente per 4 anni, porta Matteo Giunta ad avvicinarsi sempre di più a Federica, a cui da allora si dedica in maniera esclusiva. Il passaggio da Philippe Lucas a lui è giovato a Federica non solo dal punto di vista dei risultati, ma anche sotto l’aspetto sentimentale, dal momento che tra loro si è subito sviluppata un’intesa culminata poi nel fidanzamento. In un primo momento, il loro rapporto è stato tenuto lontano dai riflettori, e solo l’anno scorso lei e Giunta hanno deciso di manifestare il loro affetto reciproco con effusioni anche in pubblico.



