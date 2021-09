Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ Lei: “È un tipo riservato e all’antica”

Matteo Giunta, da allenatore a fidanzato di Federica Pellegrini

Matteo Giunta è il fidanzato e allenatore di Federica Pellegrini, nuotatrice di fama mondiale che ha detto il suo addio semi-definitivo alle vasche alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Matteo è il cugino del suo ex ‘storico’ Filippo Magnini, e come lui si occupa di sport, anche se ha un ruolo un po’ più da ‘dietro le quinte’. A detta di Federica, infatti, Giunta è un uomo molto riservato: “È un po’ un ragazzo della vecchia generazione ed è anche il suo bello: a volte sono io che lo obbligo a postare, penso possa essere utile per lui, ma non è proprio il suo mondo”.

Nella sua intervista del 21 agosto al Corriere, Federica parla proprio del suo rapporto coi social e in generale con l’esposizione mediatica. Matteo non ama stare sotto i riflettori, ed è anche per questo che la loro relazione è sempre rimasta relativamente nascosta.

La vita privata di Matteo Giunta e Federica Pellegrini

Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono usciti allo scoperto come fidanzati soltanto di recente: “Stiamo scoprendo ora questo nuovo modo di vivere. In questi anni non ci siamo mai abbracciati in pubblico, non abbiamo mai scambiato un gesto affettuoso, c’eravamo abituati così, tenevamo separati i ruoli, Matteo è tecnico federale e allenatore della mia squadra. Anche se era un po’ il segreto di Pulcinella volevamo stare tranquilli. Adesso ci stiamo abituando, l’altra sera ci siamo presi per mano per andare a fare la spesa e ci siamo detti ‘che roba strana’”.

Uno dei loro sogni è quello di mettere su famiglia, ma Matteo e Federica non hanno molto tempo da dedicare alla loro vita privata. Di matrimonio ancora non si parla, ma non è detto che prima o poi non arrivi il lieto annuncio… si attendono sviluppi.

