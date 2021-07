Matteo Giunta fidanzato Federica Pellegrini/ Lei ufficializza loro storia dopo finale 200m:”compagno di vita”

Federica Pellegrini rompe il silenzio su Matteo Giunta e ne parla solo ora, dopo aver gareggiato nella sua ultima finale olpimica chiudendo con un settimo posto e gli applausi scroscianti dei suoi tifosi. Da tempo si mormora di una storia d’amore tra Federica Pellegrini e il suo allenatore, Matteo Giunta. La regina del nuoto italiano, però, non ha mai commentato preferendo mantenere separate la vita privata da quella professionale. Affiatati, complici e uniti, nell’ultimo periodo, la Pellegrini e Matteo Giunta si sono mostrati più spesso insieme. Nessun commento, però, da parte dei protagonisti. Almeno fino ad oggi. Attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni del Tg1, subito dopo aver concluso la finale dei 200 stile libero, la Pellegrini, per la prima volta, ha parlato della presenza di Matteo Giunta nella sua vita.

Risultati nuoto/ Diretta live Olimpiadi Tokyo 2020: si torna in vasca per le batterie

Federica Pellegrini, le parole d’amore per Matteo Giunta

Federica Pellegrini esce allo scoperto e si lascia andare a dichiarazioni importanti nei confronti di Matteo Giunta con cui ha condiviso un percorso professionale e umano che l’ha portata fino alle Olimpiadi di Tokyo. “Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. Matteo è un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale e spero che lo sarà anche in futuro. La priorità era tenere l’immagine dell’allenatore e dell’atleta separati e siamo stati molto bravi in questo. È stata una persona fondamentale, una delle più importanti in questo percorso sia umano, sia sportivo”, ha dichiarato la regina del nuoto italiano, oggi pronta ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita professionale e umana. In occasione del suo compleanno che cadrà il 5 agosto, la Pellegrini regalerà ai fan una foto con Matteo?

LEGGI ANCHE:

FEDERICA PELLEGRINI, DIRETTA FINALE 200m SL/ Olimpiadi Tokyo 2020: chiude la carriera 7a posizioneFederica Pellegrini/ Lamberti: "Finale storica: è tra i più grandi!" (esclusiva)

© RIPRODUZIONE RISERVATA