Matteo Giunta, fidanzato Federica Pellegrini/ Magnini alle nozze? “La vedo difficile”

Matteo Giunta, chi è l’allenatore di nuoto

Matteo Giunta, allenatore di nuoto, è il fidanzato di Federica Pellegrini. La loro relazione va avanti da tre anni ma è stata ufficializzata solo la scorsa estate, a chiusura delle gare olimpiche a Tokyo alle quali la campionessa ha preso parte: “È stato emozionante. Ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”, ha raccontato Federica a Silvia Toffanin. A ottobre 2021, poi, Matteo ha fatto la sua proposta di matrimonio a Federica. Le nozze sono previste per il prossimo agosto a Venezia, come hanno rivelato i due fidanzati nel salotto di Verissimo: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”.

Federica Pellegrini, addio al nubilato in Puglia/ Prima del sì con Matteo Giunta...

Matteo Giunta: il rapporto con il cugino Filippo Magnini

Matteo Giunta è anche il cugino di Filippo Magnini, ex fidanzato della Pellegrini. Oggi Magnini è felicemente sposato con Giorgia Palmas, da cui ha avuto la figlia Mia, ma tra i cugini c’è ancora qualche ruggine: “Lui è sposato e io spero che quello che è accaduto l’abbia portato a trovare il vero amore della sua vita. Ma vedo difficile che venga al matrimonio…”, ha ammesso Giunta ai microfoni de Le Iene. L’allenatore di nuoto ha da poco compiuto 40 anni, lo scorso 7 maggio: “Mi faccio un augurio: di poter andare avanti così, perché questi primi quarant’anni mi sono proprio piaciuti tanto. Ci ho riflettuto in questi giorni e guardandomi indietro devo dire che li ho vissuti intensamente. Il bilancio è positivo, perché le esperienze sono state belle, e anche se qualcosa di negativo c’è stato, è stato comunque qualcosa che mi ha fatto crescere e diventare una persona migliore”, ha detto a Nuoto.com.

