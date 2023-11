Matteo Giunta: “La gravidanza di Federica Pellegrini? Da metterci la firma”/ “Come papà potrei essere…”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la figlia nascerà a Natale

Bellissimi, innamorati e sempre più uniti, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo le ultime settimane di gravidanza in attesa di poter stringere tra le braccia la loro bambina che dovrebbe nascere durante le festività natalizie. Per la coppia è un momento felice come conferma lo stesso Matteo Giunta al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 8 novembre. “E’ un momento bellissimo. Non potevo e non posso chiedere altro. E fortunatamente anche Federica ha vissuto una gravidanza da metterci la firma. Speriamo che vada avanti così”, ha detto Giunta.

Tra poche settimane, dunque, Matteo diventerà padre per la prima volta di una bambina e sul fatto che la primogenita sarà una femmina dice: “Sono contentissimo. Mio fratello ha avuto una bimba due anni fa e l’ho visto cambiato dal giorno alla notte e so che a lui, addirittura, piacerebbe averne un’altra”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la scelta del nome della bimba

Ma come Matteo Giunta come papà? “Posso dire che, se per indole non sono un tipo geloso e non sono molto possessivo a meno che non ci siano dei segni che scatenano questi sentimenti. Ecco, credo che questa cosa potrà cambiarmi molto, potrei essere geloso della bimba. Per il resto sarà tutta una scoperta”, ammette il marito di Federica Pellegrini.

Non si sa ancora, invece, come si chiamerà la bimba. “Ce ne sono un paio che si giocano il primo posto. Mattea? Direi di no, troppa confusione“, dice il futuro papà pronto a vivere insieme a Federica Pellegrini il Natale più bello.

