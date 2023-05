Matteo Giunta: “Ses*o con Federica Pellegrini? Importante”/ “A Pechino Express…”

Matteo Giunta e l’avventura a Pechino Express con Federica Pellegrini

Conclusa l’avventura a Pechino Express 2023 insieme alla moglie Federica Pellegrini, Matteo Giunta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Vanity Fair raccontando come l’avventura nel reality abbia rinforzato il loro rapporto. «Una sfida con te stesso che condividi inevitabilmente con il tuo partner. Per me è stato importantissimo farla con Fede perché è un’esperienza che non avrei fatto con nessun altro. È un programma molto duro, che ti mette alla prova come persona e come coppia, ma è stato bellissimo vedere che abbiamo sempre trovato un’affinità. È bello essere cresciuti all’interno di questo programma e averlo finito più uniti di prima», ha raccontato Matteo.

Federica Pellegrini si ritira nella finale di Pechino Express 2023?/ Come sta dopo l'infortunio

Il viaggio per Pexhino Express, per Matteo Giunta e Federica Pellegrini è arrivato pochi mesi dopo il matrimonio. Le varie tappe hanno così rappresentato una specie di luna di miele, ma la coppia ha avuto modo di avere anche incontri intimi? «C’è chi consuma e chi no, non è necessario. Il sesso, in generale, è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago», spiega.

I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Puntano alla vittoria a Pechino Express 2023

Matteo Giunta e un figlio con Federica Pellegrini

Nonostante siano sposati da meno di un anno, Matteo Giunta e Federica Pellegrini ricevono continuamente domande su un figlio. Il marito della campionessa che ha da poco compiuto 41 anni, in merito alle domande che, in alcuni casi, possono essere fastidiose toccando un aspetto molto privato, non nasconde di essere un po’ amareggiato.

«Mi spiace che sia così ricorrente. Uno degli scopi della vita è avere un figlio o dei figli. Se arriveranno, li accetteremo con gioia, ma non possono diventare un chiodo fisso. Ora come ora dobbiamo cercare di essere felici», spiega Giunta che, con la Pellegrini, ha tanti progetti da realizzare.

I Novelli Sposi, Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ Salvi a Pechino Express 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA