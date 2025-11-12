Federica Pellegrini e Matteo Giunta, al settimanale Chi, rivelano l'episodio che cambiò per sempre la loro vita insieme: "Sceglierci è stato destino"

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: l’episodio che ha cambiato la loro vita

Dopo il ritiro dal nuoto agonistico nel 2021, Federica Pellegrini si è concentrata esclusivamente sulla sua vita privata al fianco del marito Matteo Giunta, in passato suo allenatore e con il quale si è sposata nel 2022 a Venezia. La coppia sta insieme dal 2019 e, dopo alcuni anni di romantico fidanzamento, hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio e con la nascita della figlia Matilde lo scorso anno.

Fu però il destino, in fondo, a dare vita a questa relazione sentimentale, frutto di un episodio molto particolare, legato alla carriera sportiva della Divina ma soprattutto alla loro vita insieme. Come da loro raccontato in un’intervista di coppia rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, “sceglierci è stato destino“.

L’episodio è famoso nello sport e risale al 2016: erano i Giochi Olimpici di Rio e Federica Pellegrini si piazzò al quarto posto in classifica nei 200 m stile libero. Nonostante una sconfitta bruciante per la sua carriera, quell’evento si rivelò fondamentale per proseguire il loro percorso professionale insieme, lei come atleta e lui come suo allenatore, sino alla nascita di un amore.

Matteo Giunta: “Se avesse vinto Rio, la sua vita sarebbe stata senza di me…“

“La pagina più dolorosa di Fede, il suo quarto posto a Rio – è stata la più dolorosa per entrambi – ci ha regalato il tempo del nostro incontro“, ha ammesso Matteo Giunta al settimanale Chi, parlando di Federica Pellegrini. “Se Fede avesse vinto a Rio, quella sarebbe stata la sua ultima gara e la sua ultima Olimpiade (ed era più che possibile, fisicamente era da podio, se non da oro). La sua vita sarebbe stata da lì in poi fuori dalla vasca. E da me“.

“Lei non voleva chiudere con il dolore di quel quarto posto – ha ammesso l’allenatore – l’anno successivo è tornata da me e mi ha detto: ‘Voglio riprendermi quello che io penso sia mio’. E quello è stato l’anno in cui concentrandosi molto su se stessa e sul cercare di arrivare a chiudere come voleva, ha capito tante altre cose“.

Da una sconfitta è nata dunque una preziosa vittoria, quella del loro amore, che ha poi portato con sé numerosi eventi come la storia d’amore, il matrimonio, una figlia e la loro vita insieme.