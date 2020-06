MATTEO GUIDETTI NON È LA SCELTA DI SARAH SHAIMI/ Uomini e Donne: “sei perfetto, ma..”

Pubblicità

Matteo Guidetti non è la scelta di Sara Shaimi. La tronista di Uomini e Donne, fasciata nel suo bellissimo abito lungo, accoglie Matteo con cui rivede i momenti più belli vissuti nelle varie esterne fatte insieme. “Ti ho pensato, in questo periodo mi sono portata dietro tutto quello che abbiamo vissuto”, spiega Sara in studio aprendo il regalo che le ha portato in studio Matteo. Tra i due c’è un continuo scambio di sorrisi e sguardi fino all’annuncio di Sara. “Il nostro percorso, per quanto breve, è stato bello. Di te mi ha colpito il sorriso, la timidezza e il fatto di essere così genuino e trasparente, un po’ come lo sono io. Hai cercato di sorprendermi e ci sei sempre riuscito. Sei un ragazzo perfetto, bello, intelligente e penso che ogni donna ti vorrebbe per sé”, dice la tronista che poi, però, aggiunge – “io non so come dirtelo, ma il mio cuore mi porta da un’altra parte”. “Ti auguro che tu sia felice”, dice tra le lacrime Matteo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Matteo Guidetti torna a Uomini e Donne per la scelta di Sara Shaimi

Matteo Guidetti è uno dei corteggiatori sui quali potrebbe ricadere la scelta di Sara Shaimi. La tronista, nell’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne, sceglierà la persona con cui cercherà di costruire una vera storia d’amore nella vita di tutti i giorni. Se Sonny Di Meo è considerato il favorito per la scelta di Sara, Matteo Guidetti potrebbe essere la sorpresa. Il corteggiatore che, durante le esterne fatte prima dell’emergenza coronavirus aveva piacevolmente sorpreso la tronista ricoprendola di attenzioni, poco prima della scelta, ai microfoni di Witty Tv, ha espresso le proprie emozioni ammettendo avere una grande voglia di vedere Sara che, nonostante i mesi passati, non ha mai dimenticato. Cosa sarà accaduto tra Sara e Matteo in queste settimane? La redazione avrà permesso alla tronista e al corteggiatore di vedersi con le videochiamate? Per scoprire tutto sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Matteo, però, ha già fatto capire di volere al proprio fianco una donna sicura.

Matteo Guidetti è la scelta di Sara Shaimi a Uomini e Donne? “Voglio le persone che abbia le idee chiare”

Matteo Guidetti è stato colpoto dall’aspetto fisico, dal sorriso e dalla semplicità di Sara Shaimi che considera una persona dai sani principi. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, il corteggiatore si è detto convinto che Sara sia in cerca di una persona che la renda serena e felice. Quella persona sarà lui? “Come Sara, anche io cerco una persona che abbia le idee chiare su ciò che vuole. Lei ha chiesto dimostrazioni e io credo di avergliene date più di chiunque altro”, sono state le parole del corteggiatore. Matteo, dunque, qualora dovesse essere la scelta, dirà sì a Sara?



