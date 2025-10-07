Matteo Jonas filosofeggia al Grande Fratello e lascia tutti perplessi: "C'è un po' di me in ognuno di voi. La lettera a Giacomo Leopardi..."

Matteo Jonas ‘filosofeggia’ al Grande Fratello: “C’è un po’ di me in ognuno di voi”

Matteo Jonas regala un momento di leggerezza e imbarazzo al Grande Fratello, con il suo “delirio” che ha spaccato il web e fatto calare il gelo nella casa. Il concorrente spiega sostanzialmente a Simona Ventura di avere una sorta di doppia anima, scandita dai suoi nomi: Matteo e Jonas. “Ci sono anche le Jonasine, che hanno una sorta di Jonas in loro. Perché siamo tutti composti da questo Jonas…”, dice il ragazzo. Simona Ventura, in studio, appare perplessa, lo stesso succede nella casa dove qualche sguardo incredulo giunge al gieffino.

Grande Fratello, Anita sbotta: "Se mi piace Giulio? La verità"/ "Lui ha solo cambiato obiettivo"

“Matteo è la mia parte più intima e intimista, è l’insieme di tutto, mentre Jonas è ciò che io voglio portare qui. Menefreghismo e purezza, perché non ho voglia di farmi toccare da cose banali e utili, motivo per cui non ho partecipato a molte discussioni in questa settimana”, spiega il ragazzo.

Grande Fratello, racconto choc di Francesca Carrara: "Mia madre era impazzita"/ "Ho chiamato il TSO"

Matteo Jonas, la lettera “inviata” a Giacomo Leopardi incuriosisce Simona Ventura ma il web non apprezza

Durante la diretta viene affrontata la questione legata alla lettera che Matteo Jonas dice di aver idealmente inviato a Giacomo Leopardi. “In questa lettera dico che non si era impegnato abbastanza, lui puntava a vivere il piacere, ma in senso illimitato, ma io gli dicevo che non si era impegnato abbastanza e chiudevo con un fatto: la vita è un dono, anche se ci sono tanti mali nella vita, resta comunque un dono”, sottolinea Matteo Jonas.

Intanto sul web, il pubblico si divide sulle posizioni di Matteo Jonas e sulle sue ultime parole. “Poteva tenersi a casa quest’aria da poeta maledetto”, tuona un utente. “E’ andato al Grande Fratello per fare la paternale a Giacomo Leopardi”, scrive un altro spettatore avvelenato.

Grazia Kendi e gli abusi subiti, Simona Ventura: "Hai cacciato fuori un mostro"/ Gelo al Grande Fratello