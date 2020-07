Matteo Mammì nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci?/ L’ex di Diletta Leotta…

Si infiamma il gossip dell’estate e porta a galla una nuova indiscrezione che riguarda la bella Elisabetta Gregoraci. La conduttrice e attrice, da poco tornata in onda con la nuova edizione di Battiti Live al fianco di Alan Palmieri, avrebbe un nuovo amore. Il cuore della storica ex di Flavio Briatore, dopo la relazione con Francesco Bettuzzi, sarebbe tornato a battere per Matteo Mammì, noto per la sua lunga relazione con Diletta Leotta. A lanciare il gossip è il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi 29 luglio. Qui infatti si legge: “Elisabetta Gregoraci, single da tempo dopo la rottura con Francesco Bettuzzi, avrebbe trovato un nuovo amico intimo. Lui è Matteo Mammì, volto noto perché ex fidanzato di Diletta Leotta, e per un flirt lo scorso anno con l’attrice Anna Safroncik.”

Matteo Mammì e Elisabetta Gregoraci: un amico in comune li ha fatti conoscere…

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini da per certo il flirt tra Elisabetta e il nipote dell’ex Ministro Oscar Mammì,l e scrive: “Mammì e la Gregoraci non sono ancora apparsi in pubblico. Tra i due tanti messaggi, un rapporto che viaggia sul filo del telefono grazie a un amico comune che li ha fatti conoscere.” Un amico in comune avrebbe dunque fatto da Cupido tra i due. Difficile, però, al momento parlare di storia d’amore. Pare infatti che i due stiano continuando a conoscersi e, proprio per questo, hanno preferito non rendere nota questa frequentazione. Ricordiamo che Mammì lavora per Sky Sport e, dal 2013, riveste il ruolo di direttore senior programmazione e produzione dopo essere stato direttore acquisizioni e vendite.



