Matteo Marzotto, chi è e carriera dell’imprenditore/ Il suo impegno per la ricerca sulla fibrosi cistica

Matteo Marzotto, chi è e carriera dell’imprenditore ed ex presidente di ENIT

Matteo Marzotto è un noto imprenditore e manager italiano appartenente alla sesta generazione della nota famiglia Marzotto. Nato a Roma, classe 1966, è il quinto figlio del conte Umberto Francesco Marzotto e della stilista e socialite Marta Vacondio. In carriera è stato presidente e commissario di ENIT dal 2008 al 2011 ed è diventato prima direttore generale operativo e poi presidente di Valentino S.p.A, la nota azienda romana di alta moda. È stato inoltre presidente e amministratore delegato di Fiera di Vicenza dal 2013 fino al 2016. Nel 2015, invece, è stato “ambasciatore di Expo Milano 2015”.

In carriera Matteo Marzotto ha anche ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Nel febbraio 2023 è stato infatti insignito dell’Onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per la promozione dell’attività di ricerca scientifica sulla fibrosi cistica attraverso il finanziamento di progetti di studio e iniziative sportive“.

Matteo Marzotto e la ricerca sulla fibrosi cistica: la Fondazione e gli eventi

Matteo Marzotto ha a cuore la ricerca sulla fibrosi cistica, una grave malattia genetica senza una cura definitiva che ha colpito la sorella maggiore Annalisa, morta nel 1989. L’imprenditore è diventato cofondatore e presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica ed è impegnato in molte attività di responsabilità sociale, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia.

Al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica nell’impegno per la racconta fondi e la diffusione della consapevolezza nei confronti della fibrosi cistica, nel 2012 Marzotto ha ideato la FFC Ricerca Bike Tour. Si tratta di un evento che coinvolge amici sportivi e grandi campioni in sella alle loro biciclette, che hanno pedalato attraverso migliaia di chilometri e molte regioni d’Italia per sensibilizzare sulla malattia genetica grave più diffusa in Europa. Matteo Marzotto, carriera a parte, è anche un grande appassionato di musica classica e di sport, in particolare di motocross, sci di fondo e ciclismo.

