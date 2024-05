Matteo Marzotto, chi sono le ex fidanzate/ Le liaison del passato: da Naomi Campbell a Serena Autieri

Matteo Marzotto è senza dubbio tra gli imprenditori più noti e influenti d’Italia, erede di una famiglia di industriali che nel tempo si è distinta per capacità produttive, lungimiranza e soprattutto grande attenzione alla costruzione a lungo termine. Sul suo conto sono ben noti gli impegni imprenditoriali, così come le iniziative benefiche come quella dedicata alla ricerca per la fibrosi cistica; malattia che da giovanissimo lo ha privato della sua amata sorella Annalisa. Ma cosa sappiamo della vita privata di Matteo Marzotto e delle sue ex fidanzate?

Matteo Marzotto ha avuto una vita sentimentale particolarmente viva, scandita da una forte attenzione mediatica in virtù di alcune curiosità emerse nel tempo. Da diversi anni è legato alla modella Nora Shkrel, precisamente dal 2016: in passato ha avuto però diverse ex fidanzate appartenenti al mondo dello spettacolo e della moda, anche piuttosto note.

Matteo Marzotto, le ex fidanzate prima dell’amore quasi decennale con Nora Shkrel

Tra le ex fidanzate più note di Matteo Marzotto spicca Naomi Campbell; la liaison con la top model mondiale non ha però avuto un lieto fine ma pare che la rottura non sia stata particolarmente traumatica. L’imprenditore ha avuto un legame anche con Alessia Fabiani, soubrette e noto personaggio del mondo dello spettacolo.

Da Benedetta Massola a Serena Autieri, diverse sono le donne che il mondo del gossip ha accostato nel tempo al nome di Matteo Marzotto; anche con Eleonora Abbagnato pare abbia avuto una breve liason. In ogni caso, a prescindere dai tanti rumor di cronaca rosa appartenenti al passato, l’imprenditore ha ormai trovato la serenità al fianco di Nora Shkrel con la quale da quasi 10 condivide la bellezza dell’amore.

