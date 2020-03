Matteo Marzotto/ “Coronavirus? I negazionisti sono idioti, sorpreso dalla Francia”

Matteo Marzotto, noto manager italiano del mondo della moda e non solo, è stato in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. L’imprenditore ha detto la sua sull’emergenza coronavirus, iniziando dallo spiegare come sta vivendo queste giornate da “prigioniero” in casa: “Mi sto attendendo a quello che il governo ha disposto – le sue parole ad Eleonora Daniele in diretta televisiva – cerco di farlo con radicalità anche a dispetto dell’attività che svolgo per me e nelle aziende in cui opero. Abbiamo praticamente chiuso tutto – ha aggiunto – credo che non sia ancora sufficiente la comunicazione visto che c’è ancora troppa gente in giro, questa è la sensazione che ho”. Marzotto mai avrebbe immaginato di dover vivere un periodo di tale crisi: “E’ una situazione surreale, credevamo di aver visto qualsiasi cosa e invece questo scenario è davvero inimmaginabile. Quella di un mese fa sembra quasi un’altra vita, un’altra epoca”.

MATTEO MARZOTTO: “GUARDO AVANTI CON FIDUCIA”

Il manager guarda comunque al futuro con positività: “Io guardo avanti con fiducia, ho la fede che mi aiuta. Spero che quando questa storia sarà alle spalle ci lasci delle consapevolezze importanti. La nostra è una società che si è rivelata debole. Non è più una questione che riguarda solo la Cina o solo un emisfero. Per tirarci su un po’ il morale, è che oggi siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo cercare di saltar fuori da questa situazione, appellandomi al buon senso di ognuno”. Giudizio ovviamente negativo nei confronti dei negazionisti: “Trovo che siano degli idioti, lo sminuire un’emergenza così drammatica penso sia molto pericoloso, soprattutto per i più giovani”. Sulla Francia e la fashion week parigina, infine: “La Francia mi ha stupito, Parigi ha fatto tutto senza nessuna cautela e in maniera molto normale. C’è il rischio che queste nazioni si ritrovino in caso dei numeri impressionanti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA