Matteo Marzotto, ex fidanzate e amori/ Da Naomi Campbell ad Alessia Fabiani

Forse non tutti sanno che in passato Matteo Marzotto è stato legato a donne molto importanti del mondo dello spettacolo. Il noto imprenditore, attualmente impegnato con Nora Shkreli, nonché quinto figlio di Donna Marta e Umberto Francesco Marzotto, ha vissuto parecchie avventure sentimentali nel corso della sua vita. Lui stesso ha ammesso di aver avuto molte più donne di quante si conoscano, ma adesso sembra avere le idee chiare e da qualche anno a questa parte fa coppia fissa con Nora Shkrel, modella croata di ventiquattro anni. Tra le sue fiamme del passato spicca sicuramente il nome di Naomi Campbell, l’affascinante “Venere Nera”, inserita dalla rivista People tra le 50 donne più belle del mondo.

Matteo Marzotto, da Naomi Campbell ad Alessia Fabiani: tutti gli amori dell’imprenditore

Da Naomi Campbell ad Alessia Fabiani, i nomi delle soubrette accostate a Matteo Marzotto non mancano. Sbirciando in rete, tra i vecchi amori dell’imprenditore ci sono i nomi di tanti altri volti noti, tra cui quello di Benedetta Massola, Eleonora Abbagnato, Lisa Van Goinga, Avery Howe (vedova di Giovannino Agnelli) e infine Serena Autieri. Insomma sono state davvero tante le donne che lo hanno frequentato in passato.

E Matteo Marzotto sembra aver conservato uno splendido ricordo di ognuna di loro, anche se adesso è felicemente impegnato con Nora Shkrel, con cui c’è una bella differenza d’età, dal momento che lui ha superato i cinquanta da un pezzo e lei ha ancora ventisei anni. Nonostante la carta di identità sia apparentemente sfavorevole, i due sono in fortissima sintonia e nelle poche uscite pubbliche insieme appaiono innamoratissimi e uniti più che mai.

