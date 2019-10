Matteo Marzotto, figlio di Marta/ Il percorso di fede e il rapporto con la madre

Riflettori su Matteo Marzotto stamane a Storie Italiane. Il noto imprenditore italiano della famiglia di stilisti, uno dei più ambiti scapoli d’oro dello stivale, ha parlato presso gli studi del programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, in onda tutte le mattine. Un Marzotto che pochi giorni fa è stato ospite da Bruno Vespa a Porta a Porta, e durante la chiacchierata col giornalista ha svelato un lato che forse non molti conoscevano, quello della fede. Un percorso verso Dio iniziato otto anni fa, nel 2011: “Ho sempre creduto in Dio, in un Dio – le parole del vicentino riportate da Nuovi Orizzonti – ma non avevo quegli elementi di base per poter affrontare dentro di me il cammino spirituale”. Ad un certo punto Matteo ha compreso di non divertirsi più, che la vita che faceva non gli bastava: “C’è stato un momento, dieci anni fa, in cui mi sono accorto che non mi stavo divertendo più”, le parole al Corriere della Sera.

MATTEO MARZOTTO: “CON MIA MAMMA MARTA…”

“Avevo una grande esposizione mediatica – ricordava – ero molto impegnato in azienda: ero esattamente dove volevo essere, facevo quello che sognavo di fare, ma in realtà mancava un pezzetto. Quasi subito ho capito che era quello spirituale, ma non dovevo farmi confondere da filosofie new age: era un richiamo di fede”. Nell’ospitata di oggi si approfondirà con grande probabilità il discorso sulla fede, ma si parlerà molto probabilmente anche d’altro, a cominciare dalla sua nota famiglia di imprenditori e dal rapporto fra alti e bassi con la madre Marta, venuta purtroppo a mancare a seguito di una malattia tre anni fa in quel di Milano. “Oggi mi manca molto di più che nei giorni del lutto – le parole sulla madre rilasciate sempre al Corriere poco tempo fa – mi manca la mamma negli anni della sua maturità, fragile e intelligente, piuttosto che quella caciarona dell’ultimo periodo“.

