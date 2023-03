Matteo Materazzi, chi è lo zio di Andrea Maestrelli/ Fratello di Marco Materazzi: “Un secondo papà”

Matteo Materazzi, lo zio di Andrea Maestrelli al Grande Fratello Vip per una sorpresa: chi è

Bella sorpresa per Andrea Maestrelli al Grande Fratello Vip. Dopo aver incontrato sua madre alcune settimane fa, Alfonso Signorini ha deciso di regalargli un altro momento toccante con l’arrivo in Casa di suo zio Matteo Materazzi. Si tratta del fratello del celebre calciatore Marco Materazzi, ed è un agente FIFA e procuratore sportivo che cura gli interessi economici di alcuni calciatori professionisti.

Sia Marco che Matteo sono imparentati con Andrea Maestrelli perché fratelli della sua mamma, Monia Materazzi. Per il gieffino Matteo è come un secondo papà: tra loro c’è infatti un bellissimo rapporto e in tante occasioni lo zio è stato per Andrea aiuto e supporto. Nella casa del Grande Fratello Vip vivranno un momento sicuramente toccante, raccontandosi le sensazioni e le emozioni che stanno vivendo anche grazie a questa esperienza televisiva, uno dall’interno, l’altro guardandola dall’esterno. Matteo Materazzi in queste settimane ha d’altronde più volte manifestato il suo supporto per il nipote anche sui social. Su Instagram, poche settimane fa, gli ha fatto anche gli auguri di compleanno con un post che recita: “Auguri bello de zio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Materazzi (@matteomaterazzi)

