Matteo Materazzi ha la SLA: aperta una raccolta fondi per le cure al procuratore di calcio e fratello di Marco (oggi 1 agosto 2025)

MATTEO MATERAZZI HA LA SLA

Matteo Materazzi, noto procuratore calcistico e fratello del campione del Mondo del 2006 ed ex difensore dell’Inter, Marco, sta combattendo contro la SLA. Ad annunciarlo è stata la moglie Maura, che sul portale ‘GoFundMe’, ha aperto la raccolta fondi per le costose cure necessarie per aiutare il 49enne , che è anche papà di due ragazzi di 16 e 19 anni.

Matteo Materazzi ha una rara mutazione della SLA, che gli è stata diagnosticata nel settembre 2024, ma era stato mantenuto il riserbo da parte della famiglia, almeno fino all’annuncio della moglie, perché adesso è necessario un aiuto dal punto di vista economico, chiaro segnale di quanto siano costose le cure.

L’appello della moglie di Matteo Materazzi non è passato inosservato nel mondo del calcio, con tantissime persone che si sono già mossi per supportare la famiglia, dal momento che sono già state raccolte decine di migliaia di euro. D’altronde il legame con il mondo del calcio è fortissimo: dalla parentela anche con Tommaso Maestrelli al padre Giuseppe ex calciatore ed allenatore e naturalmente il fratello Marco.

La vita di Matteo Materazzi e dei suoi cari fatalmente è cambiata in modo drastico dopo la scoperta della malattia, poco meno di un anno fa. Si legge infatti ancora nell’appello della moglie: “Matteo è finito in carrozzina perdendo velocemente anche l’uso delle gambe. Ad oggi nemmeno le braccia funzionano più, muove solo un pochino le mani”. La malattia sta avanzando molto velocemente e ora coinvolge anche l’apparato respiratorio.

APERTA UNA RACCOLTA FONDI PER LE CURE

La famiglia di Matteo Materazzi ha quindi un obiettivo chiaro, da finanziare attraverso questa raccolta fondi: creare una terapia ASO personalizzata per la mutazione della SLA che ha colpito il procuratore. C’è ancora una speranza, anche grazie a contatti con la Columbia University di New York e il dottor Shneider, pioniere di questa terapia per la mutazione nella stessa variante, per la quale tuttavia servono 1 milione e mezzo di dollari, che la famiglia non ha, da cui la decisione di affidarsi a GoFundMe.

Concludiamo allora riportando l’appello della moglie Maura per la raccolta fondi per le cure necessarie per Matteo Materazzi: “Solo col vostro aiuto possiamo sperare di raggiungere queste cifre e magari salvare la vita non solo di Matteo, ma di tutti quelli che vivono la sua condizione. Anche la più piccola cifra è importante perché goccia a goccia si fa il mare. Grazie a chi vorrà sostenere la nostra lotta per la vita”.