“Matteo Messina Denaro era in Via d’Amelio”/ Totò Riina choc su morte di Borsellino

Matteo Messina Denaro, il latitante dei latitanti, il capo di Cosa Nostra dopo la morte di Riina e Provenzano, era presente di persona in Via d’Amelio il maledetto 19 luglio 1992 quando morirono il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta: a rivelarlo oggi il quotidiano “Il Dubbio”, scartabellando tutte le intercettazioni di Totò Riina avvenute durante la permanenza in regime di 41bis in carcere. Lo indica con il nome in codice di “quello della luce”, perché si interessava del mercato e gli appalti sul’eolico. «Era lì. Tanto che Riina gli ha dato ordine di tenersi preparato. Le intercettazioni di Totò Riina offrono nuovi spunti. Tra le sue parole c’è la chiave di volta del movente delle stragi (che non è la “trattativa” visto che la smentisce diverse volte), omicidi eccellenti commessi, ma anche di come hanno operato per compiere gli indicibili attentati», scrive l’inchiesta di Damiano Aliprandi sul “Dubbio”.

“Salvo Lima ucciso per dossier mafia-appalti”/ Report di Falcone e Borsellino del '92

Riina vedeva in Messina Denaro il suo naturale “erede”, era il designato nuovo “Capo dei Capi” (cosa che poi è effettivamente avvenuto), ma nel corso degli anni Rina rimase deluso dalla mancanza di adesione di Messina Denaro allo schema “stragista” posto in essere dai Corleonesi. Al super boss morto in carcere il 17 novembre 2017, non andava giù l’investimento sullo sfruttamento della green economy «Io …visto che questo è cosi intelligente, così stravagante … solo … com’è che non me lo ha passato a me questo discorso di fare pali della luce?», si lamenta Riina dal carcere.

Libro Santoro, l’ira della sinistra anti-mafia/ Fava: “sputo in faccia a ogni verità”

PERCHÈ MESSINA DENARO SI TROVAVA IN VIA D’AMELIO?

Nelle varie intercettazioni affrontate solo di striscio nei vari processi sulla Strage di Via d’Amelio, Totò Riina racconta come è stata organizzata la “missione” mafiosa a Palermo: «Racconta di come è riuscito ad organizzare l’attentato in tre o quattro giorni, perché qualcuno gli disse di fare presto. Non in due giorni, ma tre o quattro giorni», spiega il “Dubbio”, interrogandosi su chi possa aver detto a Riina di “muoversi”, probabilmente spinto da qualche mossa fatta da Borsellino in quei giorni febbrili dopo la morte di Falcone a Capaci. Ebbene, Riina durante i colloqui del 6 agosto 2013, afferma chiaramente: «Minchia, cinquantasette giorni (i giorni che passano dalla strage di Capaci a quella di Via D’Amelio, ndr). Minchia, la notizia l’hanno trovata là, da dentro l’hanno sentita dire che domenica deve andare (Borsellino, ndr) da sua madre, deve venire da sua madre. Gli ho detto: allora preparati, aspettiamolo lì. A quello della luce… anche perché … sistemati, devono essere tutte le cose pronte. Tutte, tutte, logicamente si sono fatti trovare pronti. Gli ho detto: se serve mettigli qualche cento chili in più». Riina parla anche di un misterioso uomo “dall’Albania” che potrebbe aver preparato l’attentato insieme a Messina Denaro e gli altri già condannati, forse imbottendo di tritolo la Fiat 126: ma in quelle intercettazioni c’è un omissis proprio in quella parte a questo punto, forse, davvero cruciale per capire come sia davvero andato quell’orrendo attentato di cui si celebra l’anniversario dei 29 anni il prossimo 19 luglio.

LEGGI ANCHE:

Agenda rossa Paolo Borsellino/ Baiardo: "Ce l'hanno Graviano e Messina Denaro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA