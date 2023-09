Matteo Messina Denaro, manifesti funebri in Sardegna: è polemica/ 9 affissioni ad Orgasolo

Stanno creando non poca polemica i manifesti funebri che sono apparsi nelle scorse ore in quel di Orgasolo, in provincia di Nuoro, inerenti la scomparsa di Matteo Messina Denaro. Qualcuno nel paese sardo ha deciso di omaggiare la morte dell’ex boss, scomparso per un tumore lo scorso 25 settembre 2023. L’agenzia di stampa Ansa ha diffuso le foto dei manifesti funebri in quel di Orgasolo, paese dove tra l’altro è nato il bandito sardo Graziano Mesina. “Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro”, si legge sul manifesto apposto in paese, e carta che ovviamente non è passata inosservata.

Tra l’altro l’omaggio all’ex padrino di Cosa Nostra, latitante per decenni, è stato affisso in ben 9 diversi punti della cittadina nel nuorese, e come riferisce l’Unione Sarda alcuni residenti pensano che si tratti di una goliardata, mentre altri sono convinti invece che si tratti di un omaggio reale. L’Ansa ha fatto sapere di aver contatto le onoranze funebre Goddi di Orgosolo, che hanno ricevuto la richiesta per fare un necrologio per Matteo Messina Denaro, che ha spiegato di aver parlato con una persona rimasta volutamente anonima e di aver poi proceduto alla stampa e quindi all’affissione dei manifesti, per una spesa totale di 60 euro.

MATTEO MESSINA DENARO, MANIFESTI FUNEBRI IN SARDEGNA: L’AFFETTO AI SOCIAL E I GIOVANI IN LUTTO

Molti ovviamente sono coloro che hanno ritenuto il gesto di cattivo gusto, quello di esprimere dolore nei confronti di uno dei latitanti più ricercati della storia, nonché fra i protagonisti delle strage di mafia del terribile biennio 1992-1993.

In ogni caso quella di Orgasolo non è l’unica manifestazione di affetto verso Matteo Messina Denaro visto che negli ultimi giorni sono stati tantissimi i messaggi di condoglianze apparsi sui social. Anche Storie Italiane, recandosi a Castelvetrano, aveva intervistato dei ragazzi che si erano detti “in lutto” per la scomparsa del boss.

