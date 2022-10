Matteo Orsi, chi è il concorrente X Factor 2022/ Sarà lui il vincitore di questa edizione?

Matteo Orsi, X Factor 2022: tutti pazzi di lui

Il pubblico social di X Factor 2022 impazzisce per Matteo Orsi. Qualcuno lo ha indicato come probabile vincitore del programma, perchè già dalle Audizioni ha mostrato di essere un fenomeno. La sua voce incanta, è molto romantica. A conquistare i follower è la sua trasparenza che emoziona. Le “mamme” lo considerano dolce come un orsacchiotto di peluche. I più esperi lo hanno soprannominato “Ed Sheeran italiano”. Matteo è un giovane artista con un talento innato, la curiosità è tanta, speriamo che la sua insicurezza non comprometta il suo percorso. C’è sicuramente curiosità di vedere cosa canterà puntata dopo puntata con una carriera luminosa che lo aspetta dietro la porta di questo programma.

Matteo Orsi, gli ultimi saranno i primi

Il detto “Gli ultimi saranno i primi” ha funzionato su Matteo Orsi che alle Audizioni di X Factor 2022 è stato l’ultimo concorrente a esibirsi. Nel presentarsi ha raccontato che negli ultimi due anni ha dedicato anima e corpo alla musica. Una passione che coltiva da quando è un ragazzino, ma che a un certo punto della sua vita ha scelto di accantonare per non mostrare le sue fragilità. A X Factor è stata la prima volta che si è esibito davanti a un pubblico e nonostante le sue paure è riuscito a sorprendere. Ha presentato il suo inedito “Per non perderci mai più”, un brano toccante e romantico. Dopo l’esibizione il pubblico lo ha ripagato con una standing ovation e un prolungato applauso che lo hanno commosso fino a farlo piangere. Rkomi ha apprezzato il modo disarmato in cui si è presentato. Ambra Angiolini ha visto in lui “un’emotività sospesa”, molto intrigante. Dargen vedendolo piangere è salito sul palco per sussurrargli all’orecchio qualche parola di conforto, poi gli ha comunicato di aver superato la prova.

Matteo Orsi ai Boot Camp con Jealous di Labrinth

Ai Boot Camp di X Factor 2022 Matteo Orsi ha presentato la cover “Jealous” di Labrinth. Dargen D’Amico quando ha incontrato il cantante la prima volta alle Audizioni e si è esibito con il suo inedito, si è accorto che aveva qualcosa di unico e non poteva lasciarselo scappare. Ogni volta che sale sul palco riesce a creare una piccola magia. Anche ai Boot Camp ha dimostrato di essere all’altezza della situazione e il giudice non è rimasto deluso. A fine esibizione c’è stata da parte del pubblico una standing ovation. D’Amico si è dovuto valere dello switch perché quando Matteo canta si mette a nudo, è impossibile non accorgersi della sua insicurezza. Non ha avuto dubbi nell’assegnargli la sedia, rinunciando a Giacomo.

En e Xanax ai Last Call

Anche ai Last Call di X Factor Matteo Orsi ha confermato il suo talento cantando “En e Xanax” di Samuele Bersani. La reazione del pubblico è stata esilarante, c’è stata una standing ovation seguita da un grande applauso di incoraggiamento. A Rkomi è piaciuta l’esibizione, l’unica cosa che è venuta a mancare a Matteo è stata un po’ di sicurezza. Il pubblico ha accolto l’esibizione di Orsi con una standing ovation, che lo ha fatto piangere. D’Amico si è avvicinato a lui e all’orecchio gli ha detto che lo avrebbe portato ai Live.

Il video di Dargen D’Amico che consola Matteo Orsi a X Factor 2022

