Matteo Orsi, X Factor 2022/ Ecco perché il pubblico l’ha criticato al primo live

Matteo Orsi, X Factor 2022 e una prova complessa

Matteo Orsi al primo live di X Factor 2022 ha portato un brano poco noto del gruppo de I Cani, dal titolo Il posto più freddo. L’esibizione è intima, toccante, con un’atmosfera delicata ma, purtroppo non convince. Matteo Orsi stona un po’ in alcuni passaggi del brano, forse complice l’emozione della prima esibizione dal vivo. Sui social non si risparmiano i commenti sulla scelta di questo brano, considerato troppo triste e non adatto alle vocalità del cantante che rimane comunque amato dal pubblico a casa. Anche nel teatro l’atmosfera è tiepida e i giudici si dividono tra chi ha apprezzato la performance e chi invece la critica. Ambra dice per prima che il brano non la convince ma che comunque Matteo è riuscito a mettere nel pezzo tutta la sua anima e alla fine il pezzo riesce a non deludere.

Rkomi si commuove ancora una volta ma senza risparmiare le critiche all’esibizione che si è dimostrata monotona, non adatta per una sua carriera futura e si aspetta per il futuro di vedere altro. Sicuramente c’è grande attesa per la prova di stasera arrivata all’ultimo sospiro. Alla sfida del televoto però, il pubblico a casa decide di salvare Matteo Orsi e gli viene così consegnata la possibilità di esibirsi nuovamente nel secondo live in programma.

Matteo Orsi e la sua grande passione

Matteo Orsi è un ragazzo di Roma che ama la musica sin da quando era bambino, si definisce timido e introverso e questo si riflette nelle canzoni che scrive. Per lui partecipare a X Factor 2022 è dunque un sogno. La sua fragilità è evidente e non vuole nasconderla, per far arrivare a tutti il messaggio che non bisogna vergognarsi delle proprie paure. Si è presentato alle audizioni facendo piangere tutti, lui compreso. Un’esibizione che lascia tutti senza parole, per concludersi con una standing ovation e con un pianto liberatorio.

Sarà proprio Dargen D’Amico, ora il suo giudice di riferimento, il primo a consolarlo su quel palco e a stargli accanto in tutto il percorso che lo ha condotto fino al primo live. L’unico a essere entusiasta dell’esibizione al primo live è stato Fedez che reputa il pezzo perfetto per l’anima del cantante e che rispecchia pienamente le sue fragilità. Parte allora il dibattito fra i giudici, con Dargen in prima linea a difendere il suo cantante, sottolineando la sua capacità di interpretare anche un pezzo così difficile e così toccante, facendo sue le parole della canzone.

