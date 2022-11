Matteo Orsi, X Factor 2022/ Ha potenziale per arrivare in finale?

Matteo Orsi, X Factor 2022: ecco perché piace

Matteo Orsi è riuscito a guadagnarsi l’accesso alla terza puntata di X Factor 2022 ancora più consapevole dei suoi limiti e possibilità. Difatti, il percorso seppur breve ha già evidenziato abilità chiare dal punto di vista della scrittura e a livello interpretativo. Ciò che bisogna capire è che margini vi siano per adattare tale attitudine alle diverse assegnazioni, dimostrando quindi versatilità musicale e artistica. Il pubblico ad oggi è comunque dalla parte del ragazzo; il web è colmo di apprezzamenti sia dal punto di vista della presenza scenica che delle abilità interpretative.

Resta qualche dubbio unicamente in riferimento alla capacità di adattarsi a stile differenti, che comunque saranno sicuramente sciolti nel momento delle prossime assegnazioni. La varietà di profili artistici che ogni anno calcano il palco di X Factor 2022 rende sempre più difficile stabilire quale possa essere il possibile vincitore a partire dalle prime puntate. Matteo Orsi è però senza dubbio tra i concorrenti più apprezzati della nuova edizione del talent.

Un brano degli A-Ah per Matteo Orsi

Matteo Orsi in occasione della seconda puntata dei Live show di X Factor 2022, andati in onda giovedì 3 novembre, ha raccontato un mondo ancora inesplorato rovesciando in maniera consistente le aspettative sul suo conto da parte di giudici e pubblico. Appartenente al roster di Dargen D’Amico, per questa esibizione il giudice ha scelto di assegnargli un brano degli A-Ah, ovvero Take of me. Già nel corso della settimana era chiaro quanto sarebbe stato difficile approcciare ad un pezzo così ostico dal punto di vista stilistico quanto aperto alle contaminazioni di diversi stili.

Matteo ha comunque cercato di assimilare il significato essenziale apportando modifiche personali e sorprendenti. L’esibizione ha infatti colpito particolarmente Ambra Angiolini; l’attrice non si aspettava una riscrittura di una qualità simile, soprattutto confrontata al testo originale. Rkomi è risultato invece meno convinto della rivisitazione; per quanto abbia applaudito la creatività ha sottolineato quanto l’essenza del brano sia apparsa quasi totalmente sbiadita. Convinto invece Fedez nell’applaudire l’azzardo superato con successo.

