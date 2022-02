Matteo Oscar Giuggioli, chi è?/ “Tutto è palestra, poi si può selezionare”

Nonostante la giovane età (è nato il 31 dicembre 2000), Matteo Oscar Giuggioli è certamente uno degli attori che sta ottenendo un riscontro sempre più importante tra gli appassionati di fiction. Solo qualche mese fa, infatti, è stato nel cast di “Buongiorno mamma“, la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, mentre ora avremmo la possibilità di vederlo nei panni del figlio di Stefano Accorsi in “Vostro onore“, in onda da questa sera su Raiuno.

Sin da ragazzo ha mostrato una grande passione per la recitazione, al punto tale da iniziare a frequentare i primi corsi a 16 anni. Non sono mancate le esperienze a teatro, soprattutto a Milano, sua città natale. L’esordio vero e proprio al cinema è datato 2017 nel film “Sdraiati“, con Claudio Bisio. La svolta vera e propria è arrvata però grazie a una pellicola popolare soprattutto tra i suoi coetanei, “Sotto il sole di Riccione“.

Chi è Matteo Oscar Giuggioli: l’attore è Matteo Pagani in “Vostro Onore”

Una delle caratteristiche di Matteo Oscar è la cura dei dettagli anche nel lavoro e ha voluto applicarla anche in questo nuovo personaggio. “È un personaggio molto scaltro, molto brillante, ma proprio perché è intelligente tende a nascondere questa intelligenza perché quasi ci si fida di più di un agnellino che di una persona intelligente, scaltra e furba. Infatti, più va avanti, più capisci che c’è un qualcosa che non è stato detto”– ha detto in un’intervista a ‘Tv Serial’.

Pur essendo ancora un ragazzo, l’attore sembra avere già le idee chiare sul suo futuro: “Il presupposto è che tutto è palestra, poi dopo un po’ si può anche selezionare – ha detto a ‘Esquire’ -. Il timore è di passare per uno snob, ma in realtà è una questione di percorso. Certo, tengo sempre presente una cosa che mi ha detto Alessandro Borghi: ‘Se tu vai 20 giorni in palestra a fare petto ti cresce, se vai 150 giorni ti cresce di più. Recitare è la stessa cosa, stare tanto sul set ti dà tanta esperienza, è questa che ti insegna”.



